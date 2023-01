Proč budete volit Petra Pavla?

Petr Pavel nebyla moje volba v prvním kole. Já jsem volila Danuši Nerudou, která se do druhého kola bohužel nedostala. Pavel však byla moje druhá volba. Myslím, že je profesionál, bude dělat přesně to, co Česká republika potřebuje, aby člověk v prezidentském křesle dělal a naši republiku bude reprezentovat. Kdo by ji naopak nereprezentovat, je Andrej Babiš. Ten se stará především o své zájmy a zájmy svého Agrofertu.

Dnes v poledne vám web Deníku přinese také článek s příznivcem prezidentského kandidáta Andreje Babiše.

Tím pádem je to pro vás jasné? Nerozhodovala jste se na poslední chvíli a ani teď se nebudete rozhodovat v samém závěru?

Bylo a je to pro mě jasné.

Pro Danuši Nerudovou jste byla rozhodnutá už dávno, nebo vás ovlivnily průzkumy, debaty, rozhovory těsně před volbami?

Myslím, že jsem pro ni byla rozhodnutá už dlouho dopředu. Bylo pro mě velmi podstatné, že je velmi úspěšnou ženou a hovoří o tématech, o kterých doposud nikdo nehovořil. Jedná se například o téma takzvané sendvičové generace zejména žen, které se starají o svoje děti i rodiče, domácího násilí a podobně. To doposud nikoho nezajímalo. A myslím, že i když neskončila zrovna slavně, prošlapala cestu do politiky dalším ženám. Ženy do politiky patří.

U Petra Pavla jste byla také rozhodnutá už dávno, že by byl váš druhý kandidát, nebo jste měla jasno až těsně před volbami?

Neměla jsem jasno až těsně před volbami. Petra Pavla jsem znala, protože byl náčelník generálního štábu a nejvyšší vojenský představitel NATO. Byla to veřejně známá osobnost. Pavel sloužil České republice posledních několik desetiletí. Znala jsem ho a byl pro mě jasnou druhou volbou. Také jsem věděla, že on je jedním z favoritů, a bylo jasné, že má smysl ho volit.

VIDEO: Tohle mě opravdu bere. Generál Pavel zastavil v Brně dopravu

Co od prezidenta očekáváte? Už jste zmiňovala profesionalitu, reprezentativnost…

Že nebude ohýbat Ústavu a bude se snažit dohodnout s vládou. V opačném případě, že se nebude stavět k Hradu jako by byl jeho a ani jeho blízcí spolupracovníci nebudou využívat Hrad jako dojnou krávu, což se v současné době děje. Doufám, že to nebude prezident, který udělí milost, komukoli si zamane. Také bych si přála, aby jezdil na zahraniční cesty a s cizími státníky hovořil cizími jazyky.

Věříte slibům kandidátů, i když prezidentské pravomoci jsou podle Ústavy velmi omezené?

Myslím, že navzdory jeho nízkým pravomocem toho občané od prezidenta hodně očekávají. Zvláštní ale bylo nedělní vystoupení Andreje Babiše v televizi (Prezidentský duel ČT, pozn. red.), kdy si vzpomněl, že Česká republika má problém s domácím násilím, definicí znásilnění a podobně. Zajímavé, že to neřešil, když byl premiérem. Já od prezidenta především očekávám, že nebude rozehrávat žádnou svoji hru a nebude se chtít pomstít komukoli z nejvyšších ústavních činitelů, což jsme viděli u Miloše Zemana.

Věříte, že váš kandidát by byl prezidentem, který by uklidňoval situaci a národ spíše sjednocoval, než rozděloval? Proč si to myslíte?

Myslím si, že ano. Petr Pavel nevede žádnou štvavou kampaň a neříká o voličích svého protivníka, že jsou méněcenní.

Hraje při vašem rozhodování roli vaše momentální socioekonomická situace?

Nemyslím si. Obecně jsem přesvědčena, že je třeba chodit k volbám a rozhodovat o tom, co se děje, ale pro lidi, kteří mají hmotné obtíže, nevyjdou s výplatou nebo nemají práci, mohou být volby to poslední, co je zajímá.

Světýlka před divadlem. Petra Pavla v Brně pozdravily tisíce lidí

Vyčítá vám někdo z vaší rodiny nebo přátel, že podporujete právě Petra Pavla?

Ne. Jeden člen rodiny volí Andreje Babiše. Já to nechápu, ale že bychom si to navzájem vyčítali, proč ho volíš, to ne. Beru to jako fakt, nechápu to, ale to je tak všechno.

Jak jste v prvním kole vnímala jasné vítězství Petra Pavla v Brně, ale jen těsné vítězství na jižní Moravě?

Byla jsem ráda, že v Brně zvítězil.

Jste připravená i na variantu, že by váš kandidát nemusel ve druhém kole uspět? Jak těžké by pro vás bylo se s tím smířit?

Musela bych to přežít. Tato varianta existuje vždycky. Třeba se však ještě stane zázrak. Myslím, že Andrej Babiš je aktuálně na sestupné trajektorii a uvidíme, jak se to poslední týden ještě vyvine. Taková je ale realita politiky, že rozhodne nějaká většina, takže jsem na to připravená a budu s tím žít.