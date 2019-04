Tentokrát jde o největší počet lidí, kteří mají za ušima. „Započítán je každý turista, který má za uchem zavěšen či jinak vložen libovolný předmět,“ říká vedoucí blanenské informační kanceláře Blanka Martina Hejčová.

Zástupci měst Blansko, Boskovice a černohorského pivovaru nejprve přicházejí na pódium zakrojit obří turistický salám. Kolem půl třetí pak moderátor setkání, herec Zdeněk Junák, zve zástupce Agentury Dobrý den z Pelhřimova Miroslava Marka, který oznamuje, jak rekord dopadl. „Město Blansko, město Boskovice a pivovar Černá Hora se tímto dnešním počinem zapisují znovu do české knihy rekordů, protože vás, kteří máte za ušima, se tady sešlo celkem devět set šedesát tři plus dvacet psů, kteří mají rovněž za ušima,“ konstatuje do mikrofonu Marek a hned na to se ozývá nadšený potlesk.

Účastníci mají být na co hrdí. Ve třináctileté historii akce jde o třetí nejlepší výsledek.

Do Černé Hory přišla s přáteli a jedním psem například Hana Hříbalová z Rájce-Jestřebí. Za ucho si dala ruličku s verši Jsme tu zase, to je prima, no však máme za ušima. „Cesta byla dobrá, jen jsem byla zděšená z toho, jak vypadají po kůrovcové kalamitě naše lesy, nebo spíš holiny,“ hodnotí pravidelná účastnice setkání v Černé Hoře.

Naopak poprvé na pivovarské nádvoří přišel Stanislav Konečný z Brna, který má za uchem tužku. „O otevírání sezony jsem slyšel od kamaráda a musím, říct, že nelhal. Je to tady skvělé,“ říká brněnský turista.

Řada návštěvníků si na tom, co mají za ušima, dala záležet. Pořadatelé tentokrát ocenili například záušnice z Velké Moravy a účastníky, kteří měli za ušima mapy, citáty, obří tužku a naslouchadla nebo boule. Cenu získali i skupinové formace - Holky z Rájce a Sokolky z Boskovic.