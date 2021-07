V akci je pětadvacetitunový bagr s třítunovými hydraulickými nůžkami. Ty si s více než čtyřicet let starou budovou pohrávají, jako by byla z papíru. Za několik dní bude srovnaná se zemí. „Matně si pamatuji, jak jsme ještě obědvali ve školním křídle. Dole ve staré jídelně. Služby nosily na velkých tácech několik obědů najednou. Někdy ve třetí třídě se postavila nová jídelna, která sloužila přes čtyřicet let. Moc mi tam nechutnala kapusta s brambory, naopak pečené kuře bylo stejně jako vepřová se zelím výborné,“ usmívá se při pozorování těžké techniky jeden z místních obyvatel Martin Koupý.

Do zmíněné blanenské školy chodí jeho dva synové. Novou jídelnu s moderní kuchyní, kterou už dělníci postavili na druhé straně budovy, vítá. „Myslím, že je tato investice je na místě. Stará jídelna s kuchyní už byly nevyhovující a zastaralé. Navíc tam byl ve stěnách azbest. Po demolici se uvolní před školou místo a prostor prohlédne. Děti i personál budou mít modernější zázemí,“ dodává muž.

V přízemí jednoho z domů pozoruje z otevřeného okna demolici pan Pavel, který si nepřál zveřejnit celé jméno. Do ulice Rodkovského se přistěhoval před čtyřiceti lety a to už přístavba stála. „Vždycky na mě ale působila jako pěst na oko. Byl to takový pokus o modernu, který se moc nepovedl. Se starou budovou školy přístavba neladila,“ říká.

Podle Hynka Grünwalda, který na místě zajišťuje stavební dozor, rozstříhá těžká technika starou přístavbu zhruba za tři dny. Skládá se z kovové konstrukce, betonových a zděných příček. „Ještě před samotnou demolicí se z budovy musely začátkem července ze stěn odstranit a odvést azbestové desky. „Plášť budovy sloužil jako sarkofág. Střed školy oddělily sádrokartonové příčky a dělníci udělali přechodovou komoru. Speciální firma pak prostor vysála. Vše se naložilo do speciálního kontejneru a převezlo na skladiště nebezpečných látek,“ upřesňuje Grünwald.

Po demolici přístavby přijde na řadu postupné rozebrání její základové desky a odpadní jímky. To by mělo dělníkům zabrat zhruba dva měsíce. Poté se pustí do úpravy nového vstupu do školy. „Hotovo má být přibližně v červenci příštího roku,“ dodává Grünwald.

V první etapě projektu za 86 milionů korun postavili dělníci na dvoře základní školy novou kuchyni s jídelnou a spojovací krček s hlavní budovou. Kapacita nové kuchyně je podle zástupců města až tisíc obědů denně. Zhruba třetina by mohla putovat do mateřských škol nebo pro místní důchodce. Tato varianta je ještě v jednání. Nové jsou i šatny.

Školu Blanenští otevírali v roce 1928. Ve městě tehdy byly tři školní budovy. Jejich kapacita však nestačila. „V červenci roku 1927 rozhodlo zastupitelstvo, že budova školy bude postavena podle návrhu architekta Eduarda Göttlichera z Brna. Celkové náklady na stavbu byly tehdy dva a půl milionu korun,“ ohlíží se za minulostí znalec blanenské historie Pavel Svoboda.