„Ale také všem, kteří se o nás starají. Doktoři, sestry, dobrovolníci, všechny jiné profese, které udržují nás všechny aspoň v jakž takž možném pohodlí. Je potřeba těmto lidem v těžké době nějaký způsobem zlepšit náladu. Myslím, že taková zpětná vazba prostřednictvím dětí je fajn způsob,“ uvedl Pavel Matuška z týmu Pomáháme Blansku.

Obrázky mohou lidé vhazovat do schránky před vchodem do Městské knihovny Blansku v Rožmitálově ulici. Pracovníci města a dobrovolníci je pak roznášejí společně s rouškami do blanenských domácností. „Schránku pravidelně vybíráme a obrázky nosíme na městský úřad. Zatím jich bylo více než sto. Pečovatelky a dobrovolníci je pak roznesou potřebným lidem,“ řekl ředitel knihovny Lukáš Dlapa.

Část výkresů si prohlédnou kolemjdoucí také ve vitríně před blanenskou radnicí. Jednou z nich je například Marie Trtílková z Blanska. „Velké poděkování skautům a dětem, které svými obrázky občanům Blanska a veřejnosti zvedají pozitivně náladu. Ode mě dostávají jedničku z hvězdičkou. Obrázky dodávají velkou pozitivní sílu,“ napsala v děkovném dopise žena.