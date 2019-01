Olešnice - Zaplněný sál kulurního domu v Olešnici naslouchal včera dětským sborům.

Ty se sjely do Olešnice na třináctý ročník soutěže. Děti měly pěvecká čísla secvičená i s choreografií, bavili se rodiče, pedagogové i spolužáci malých zpěváků. Dopolední program rozdělili organizátoři do dvou částí, po nich vyhlásili výsledky. Do Olešnice letos přijelo osm sborů, což je o dva více než loni. Klání se zúčastnil i znovuobnovený místní sbor.