Blanensko - Na trávníku kopou ve třetí třídě, druhé nejnižší soutěži. Je to vesnický mančaft z malé obce na Blanensku. Šest fotbalistů z SK Cetkovice však tento týden udělalo něco, co se nedá měřit vstřelenými góly nebo umístěním v tabulce.

Je to mnohem cennější a na míle to přesahuje sportovní rovinu. „Seděli jsme s klukama v kabině. Říkal jsem, že půjdu poprvé darovat krev. Připadlo mi, že je to dobrý nápad. Stále se píše, že je nedostatek dárců a krev je v nemocnicích potřeba. Chtěl jsem pomoct druhým. Člověk nikdy neví, kdy se dostane do situace ohrožení života a sám bude potřebovat cizí krev,“ říká devětatřicetiletý obránce a kapitán SK Cetkovice Radek Najer.