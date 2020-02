Přicházejí především menší děti předškolního a mladšího školního věku. Dostanou připravenou papírovou šablonu s pohyblivýma rukama, která představuje šlechtičnu Karolinu Meineke. Ta žila v 18. století na blanenském zámku. „Chlapci i děvčata si Karolínku ozdobí – ze zbylých vánočních papírů vystřihnou a nalepí šaty a domalují obličej a vlasy,“ popisuje pedagožka základní umělecké školy Eva Juračková s tím, že výrobky si děti odnášejí domů.

Chlapci i děvčat se usilovně soustředí na práci, div si někteří nepřekousnou jazyk. Těm nejmenším s tvořením pomáhají dospělí. „Máme malý problém, paní učitelko, syn nechce zdobit paní Karolínu, ale pána,“ ozve se jedna z maminek. „Tak já ti nakreslím pána a ty si ho vystřihneš, ano?“ reaguje bez zaváhání Eva Juračková a spěchá vyrobit pána na přání.

Do knihovny s dětmi přicházejí nejen maminky a babičky, ale i tatínkové a dědečkové. „Vnučka Karolínka chodí do základní umělecké školy do syntetického kroužku. Velmi se jí tam líbí a už se hodně věcí naučila, takže jedním z důvodů, proč jsme sem přišli, je její paní učitelka Juračková, která dílnu dnes vede,“ vysvětluje Libuše Žďárská z Blanska, zatímco její čtyřletá vnučka vykresluje šablonu šlechtičny.

Babička s vnučkou

„Přišly jsme si vytvořit něco nového, co ještě neznáme, aby Karolínka byla zručná a rozvíjela svoje schopnosti,“ usmívá se babička, která má vnučku celý den na hlídání a doslova si to užívá. Podobné výtvarné dílničky spolu v minulosti navštívily již několikrát a byly spokojené. „Mám radost, že ji můžu tímto způsobem něco nového naučit,“ dodává žena.

Kromě papírové loutky děti vyrábí i zvonek z kelímku, který má symbolizovat zvon Poledník ze zdejšího kostela. Mohou si jej pokreslit, popsat a polepit co hrdlo ráčí. Dovnitř zavěsí srdce z korálku.

„Tato dílna byla krásnou příležitostí, aby se propojilo více organizací – knihovna, základní umělecká škola, farnost. Během tvoření si s dětmi povídáme o tom, že ve městě máme kostel, který letos slaví výročí, že v kostele jsou zvony a co vlastně ty zvony pro lidi znamenají, jaké jim dávají poselství,“ říká Eva Mollová z blanenské knihovny.

Výtvarná dílna byla uspořádána jako doprovodný program výstavy, kterou Eva Juračková nedávno v knihovně vytvořila s žáky výtvarného oboru Základní umělecké školy Blansko. Výstava se týká 880. výročí od posvěcení místního kostela svatého Martina a bude veřejnosti přístupná do konce února.

Marie Kalová