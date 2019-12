OBRAZEM: Adamovští zdolali Vlásenku. V maskách i v plavkách

Adamov – Délka tři sta padesát metrů. Převýšení sedmačtyřicet. Prudké stoupání do adamovského sídliště Ptačina, kterému místní říkají Vlásenka, dá svižnou chůzí pěším pěkně zabrat. Ale vyběhnout ji v co možná nejkratším čase? To už je zcela jiný příběh.

Adamovští už po deváté pořádali Mikulášský běh do vrchu. Tamní Vlásenku zdolalo třiasedmdesát běžců. | Foto: Deník / Jan Charvát