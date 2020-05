Logo v poli Agrofertu bude stát tisíce. Měli to vysekat celé, zní od některých

/FOTOGALERIE/ Měli to vysekat celé. Mají pravdu. A je to lepší, než se tvářit, že to udělali mimozemšťané. Tak lidé komentují na sociálních sítích obrazec přesýpacích hodin v kružnici, který v poli s řepkou u Doubravice nad Svitavou v noci na úterý vysekali členové hnutí Extinction Rebellion.

Do pole u Doubravice nad Svitavou vykosili aktivisté symbol svého hnutí. | Foto: Extinction Rebellion

Je široký přibližně dvacet metrů. Aktivisté aktem upozorňují na změny klimatu a škodlivost pěstování velkých lánů řepky. „Záměrně jsme vybrali pole velké společnosti, která je zároveň součástí holdingu Agrofert. Ten na byznysu s řepkou profituje. Nechtěli jsem poškodit malého zemědělce. Se společností jsme už v kontaktu a vzniklou škodu uhradíme. Bude to v řádu několika tisíc korun," uvedl za hnutí Martin Vrba. Na doubravickém poli s řepkou hospodaří akciová společnost Doubravická. Členka dozorčí rady Jitka Kupková potvrdila, že je s aktivisty v kontaktu. „Ozvali se, že škodu zaplatí. Kolik to bude, jsme ještě nespočítali. Co s vysekaným obrazcem v poli uděláme, v tuto chvíli také nevím. Je to dost čerstvé," řekla Kupková. Podobné obrazce se na Blanensku v posledních letech objevily na polích hned na několika místech. Největší z nich měl rozlohu asi šest tisíc metrů čtverečních. Vznikl před šesti lety koncem června na okraji Boskovic, kde měl zasetou pšenici zemědělec František Opluštil. Fotografie obřího piktogramu tehdy obletěly celý svět. „Proti takové události se nedá pojistit. Původně jsem odhadl škodu na dvacet tisíc. Jenže pak na pole proudily davy lidí si vše fotit. Celkem jsem tak přišel na poničeném obilí asi o čtyřicet tisíc korun," řekl Opluštil. Policie případ uzavřela. Pachatel zůstal neznámý. „Na nadpřirozené síly nevěřím. Někdo pole prostě zválel. Našel jsem tam dřevěný vál. Určitě k tomu ale musel použít moderní techniku. Musím zaklepat, od té doby byl klid a nic podobného se na mých polích neobjevilo," dodal zemědělec. V obilném lánu u Boskovic zkoumala nevšední úkaz řada lidí, kteří se právě těmito obrazci dlouhodobě zabývají. „Jestli to někdo udělal uměle? Rozhodně ne. Podívejte se na ta stébla. Nejsou polámaná, ale ohnutá v kolínkách. Obrazec je místo s velkou energií a ukrývá pro Zemi zašifrované poselství z vesmíru. Podobné ornamenty se v přírodě objevují od nepaměti," uvedla tehdy na místě Tonička Plíšková, která se studiem těchto obrazců zabývá dlouhá léta. Další obrazce v poli obilí zaznamenali lidé na Blanensku před několika lety v Rozseči nad Kunštátem. Na rozloze asi pěti set metrů čtverečních. Majiteli tehdy vznikla škoda za asi čtyři a půl tisíce korun. Další pak našli zemědělci na poli mezi Krhovem a Skalicí nad Svitavou. Tam se objevil opakovaně.

