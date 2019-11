Boskovice – Boskovičtí pořádají tradiční sbírku na pomoc opuštěným zvířatům. Letos už po jedenácté. Veřejnost podpoří zvířata, o která se starají v útulcích v Boskovicích a okolí.

Ilustrační foto. | Foto: Radek Opatřil

Do sbírky mohou pro psy přinést obojky, vodítka, náhubky nebo hračky. A také desinfekční prostředky. „Pokud chtějí věnovat granule, tak pouze kvalitní. Nebo mohou přispět formou dárkové poukázky na krmivo,“ uvedli organizátoři sbírky. Pro kočky by uvítali granule, konzervy, stelivo, pelíšky nebo podložky. Stejně jako odčervovací tablety a přípravky proti parazitům. Dárky mohou lidé nosit do informačního centra na Masarykově náměstí. K předání sbírky dojde v pátek 20. prosince ve tři hodiny odpoledne.