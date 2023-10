Na úřad nedávno doputovala petice s bezmála dvěma sty padesáti podpisy. „Koupaliště tu mělo letitou tradici a myslím si, že tady chybí. A to říkám i přesto, že mám na zahradě bazén a mohlo by mi to být jedno. Kdyby petici mohly podepsat místní děti, tak nám asi nebudou stačit podpisové archy. Za opravy koupaliště, studie a projekt na jeho rekonstrukci se už vynaložily stovky tisíc korun a nikam se to nepohnulo. Myslím si, že je to obrovská škoda,“ řekla Deníku Rovnost iniciátorka petice Věra Zvěřinová.

Ví, že by to pro dvoutisícový městys na Blanensku, byla velká investice. Má však za to, že se jedná o správnou věc. „I přesto všechno má za mě rekonstrukce černohorského koupaliště smysl. Pustili se do toho i v menších obcích. Byla by to služba lidem, maminkám s dětmi. Mohli bychom se inspirovat například podobným projektem jako v Bohuslavicích, části Kyjova, na Hodonínsku. Tam před lety udělali ze zchátralého koupaliště biotop s přírodním koupáním. Nestálo to tolik, funguje to a z mého pohledu se jedná o super řešení,“ poznamenala žena.

V areálu biotopu je vodní koupací plocha o rozměru pětadvacet krát dvacet metrů, dětské brouzdaliště a osmdesátimetrová laguna ve tvaru potoka. „Nechybí tu ani venkovní sprchy se sociálním zařízením a šatnami a také hřiště a bufet s občerstvením,“ popisují lokalitu Kyjovští.