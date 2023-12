„Věřím, že po dokončení prací budou Lysice něco jako Rolls Royce mezi historickými zahradami. A další podobná obnova nebude potřeba dalších osmdesát let. Za mě je to zázrak, že se na akci takového rozsahu podařilo sehnat peníze. Zároveň je to ten nejbáječnější vánoční dárek, co jsem mohla dostat,“ řekla ve středu Deníku Rovnost lysická kastelánka Martina Rudolfová.

Ročně do Lysic jezdilo přes třicet tisíc turistů, z toho polovina vstupů byla právě do zámecké zahrady. Její slavnostní otevření je naplánováno symbolicky na Zelený čtvrtek 28. března a příští rok zahájí také novou turistickou sezonu. „Stavba je předána bez zásadních nedodělků a vad. V současné době běží kolaudační řízení, které by mělo být hotové do konce tohoto týdne. Samozřejmě nám zbývá dodělat řadu drobností, které se už do projektu nevešly,“ zmínila další postup prací kastelánka.

NOVÁ EXPOZICE

Pro návštěvníky vybudují v předzámčí vstupní expozici zámecké zahrady. V ní si prohlédnou například archeologické nálezy, které dělníci objevili při stavebních úpravách. V expozici bude časosběrnou formou zachycen také postup prací. „Spousta věcí už dnes není vidět, je pod zemí. Lidé si můžou říct, kam ty peníze vůbec vlastně šly? Rozvody, retenční nádrže a část techniky jsou pod zemí,“ poznamenala Rudolfová.

Rekonstrukce zahrady zároveň významně zlepšila zázemí tamního zahradnictví a pracovníkům zámku ulehčila údržbu. Automatická závlaha se dá ovládat na dálku mobilním telefonem, je napojená na vlastní vodárnu. V zahradnictví jsou také samozavlažovací stoly, nová vzduchotechnika a výtah pro transport hlíny, nářadí nebo samotné zeleně. „V tomto rozsahu výsadby zeleně se za éry pana hraběte Dubského staralo o zahradu dvacet lidí. Zahradníků a dalšího pomocného personálu. My to musíme obstát v pěti lidech. To bez moderní techniky nejde,“ poznamenala Martina Rudolfová.

Zámek s překrásnou zahradou a dřevěnou kolonádou si v minulosti oblíbili také novomanželé. Ročně v Lysicích oddávali kolem třiceti párů. Se svým mužem si tam řekla ano před časem také dcera Mileny Vránové z Bystřice pod Pernštejnem. „Na nádvoří jsme tehdy pouštěli holuby. Už se moc těšíme, až se do obnovené zahrady v Lysicích podíváme společně celá rodina. I s vnoučaty. Mysleli jsme, že je hotovo, ale musíme si ještě počkat,“ usmála se žena, která se svou sestrou Marií lysický zámek navštívila letos.

Při rozsáhlé rekonstrukci a navrácení zahrady do původní historické podoby z konce 19. a začátku 20. století pomohlo Lysickým velké množství dobových fotografií ze sbírek šlechtické rodiny Dubských. Podle správkyně depozitáře lysického zámku Pavly Štusákové Martínkové pochází první vlna snímků z období kolem roku 1890, kdy zde žil otec posledního majitele Quido Dubský. „Sbírka fotografií je naprosto unikátní, protože v té době fotografické vybavení nebylo dostupné jako dnes. Snímky zachytily jedinečné pohledy na zahradu, které byla bohatější, než dnes. Byla to zároveň na tu dobu velmi osvícená myšlenka, takto panství nafotografovat,“ sdělila nedávno Martínková.

UNIKÁTNÍ FÍKOVNA

Šlechtická rodina Dubských měla na zámku také fíkovnu. Unikátní stavbu nechalo panstvo vybudovat v polovině 19. století v západní části parku. Severně od tamního skleníku a oranžerie. Ve své době patřila k technicky mimořádně vyspělým užitkovým stavbám. Aby ne, když se její střecha dala vysouvat do přilehlého svahu. Nyní se i tato část lysického zámeckého areálu dočkala obnovy. Její prostory se poprvé stanou součástí prohlídkové trasy. Turisté se do ní podívají příští rok na jaře. Už teď tam Lysičtí vysadili fíky od pěstitelů a také od premonstrátů z pražského Strahovského kláštera. „Zámecká fíkovna s posuvnou střechou na kolejnicích je jedinečná. Na území naší republiky se dochovala jediná funkční. Je unikátní i v evropském měřítku a pro turisty bude velkou atrakcí. Fíkovníky se do ní vrátí po desítkách let,“ doplnila zajímavost kastelánka Martina Rudolfová.

Fíky se na lysickém zámku podle dobových záznamů pěstovaly ještě před první světovou válkou. V teplých měsících se střecha fíkovny odsouvala, na zimu se naopak zabednila a obložila slámou, aby byly rostliny chráněné před mrazy. Uvnitř byla kamna, kterými se jim přitápělo. V dobových záznamech jsou zprávy, že Dubští tropické ovoce posílali přátelům v okolí a také se jedlo na hostinách. Byla to otázka prestiže servírovat něco, co nebylo běžně k mání. Různé druhy ovoce zpestří také zámeckou zahradu s kolonádou. Mezi cestičkami budou turisté příští rok na jaře obdivovat jahody, angrešty, rybízy nebo broskve.