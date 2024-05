/FOTO/ Jako Rolls Royce mezi historickými zahradami. Tohle spojení po nedávném otevření obnovené zámecké zahrady v Lysicích na Blanensku funguje dokonale. Od konce března už totiž tamní zámek díky ní navštívilo přes dvacet tisíc návštěvníků. Jen pro srovnání, loni když byla zahrada uzavřená kvůli stavebním úpravám, tam na konci sezony napočítali zhruba jen čtrnáct tisíc turistů.

Obnovená zahrada v Lysicích táhne. Na zámku hlásí rekordní návštěvu 20 tisíc turistů. Se souhlasem Státního zámku Lysice | Foto: Deník/ Redakce

„Máme obrovskou radost, že nová zahrada táhne. Čekali jsme to, ale průběžná čísla návštěvnosti nás popravdě ohromila. Před obnovou zahrady jsme měli návštěvnost přes třicet tisíc turistů za sezonu. Takto můžeme koncem sezony zaútočit na metu padesáti tisíc návštěvníků a mezi památkami být skokanem roku,“ řekla Deníku lysická kastelánka Martina Rudolfová.

ZAHRADA JAKO BONUS

Dodala že zámecká zahrada je bonus, který je magnetem na turisty. Domácí i zahraniční. Rozsáhlá obnova za bezmála 194 milionů korun trvala více než dva roky a vrátila zahradě šmrncovní podobu z konce devatenáctého století. Deník rekonstrukci podrobně mapoval a čtenáři si ji mohou připomenout ve speciální galerii.

„Potvrzuje se, že návštěvníci rádi navštěvují exteriéry. Možná za to částečně může i epidemie koronaviru, kdyby byli zvyklí chodit více ven. A také to, že zámky jsou sice pěkné a zajímavé památky, ale uvnitř nabízejí více méně to samé. O obnově lysické zámecké zahrady se také hodně psalo v médií a určitě to také přispělo k vyšší návštěvnosti,“ dodala Rudolfová.

Návštěva zámecké zahrady je samostatnou prohlídkovou trasou, kam mohou zájemci vyrazit i sami bez průvodce. Za lístek a informační materiály s popisem zahrady zaplatí sto dvacet korun. „Příjemné je, že řada turistů pak kromě zahrady navštíví i samotný zámek. Krásně se to propojuje,“ zdůraznila lysická kastelánka.

Obnovené prostory si nedávno prošla s maminkou také Renata Chloupková. Na zámku v minulosti provázela turisty. „Jsem pyšná, že tady máme takovou nádheru. Když k nám přijede návštěva, tak kavárna a zámek jsou místa, která nikdy nevynecháme. Zahrada i opravená kolonáda jsou okouzlující,“ popsala návštěvu zahrady Chloupková.

LETNIČKY VE VELKÉM

V nedávné soutěži o nejlépe opravenou kulturní památku v Jihomoravském kraji za loňský rok bodovali Lysičtí v kategorii veřejnosti, kterou ovládli s počtem 1 154 hlasů. Zámek tak získal prémii šedesát tisíc korun, které podle všeho využije na restaurování váz. V příštích dnech pak začnou zámečtí zahradníci s pomocí studentů s plošnou výsadbou letniček. „Potrvá zhruba tři čtyři týdny. Jedná se opravdu o výsadbu velkého rázu v řádu stovek tisíc korun. Květin to bude nyní asi třikrát víc. Pomáhat nám budou studenti z Litomyšle a Rajhradu. Z voskovek chceme vysázet vzory, které známe z historickým zámeckých materiálů,“ doplnila na závěr Martina Rudolfová.

