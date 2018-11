Obnova zámeckého parku? Přednost mají jiné projekty

Blansko – Až dosud museli blanenští tenisté jezdit v zimě trénovat do Letovic. To je tam a zpět padesát kilometrů. A nebo do Brna. Oddíl, kde je přibližně devadesát členů v dětských a mládežnických kategoriích, má nyní k dispozici novou nafukovací halu. Tu dělníci postavili v Blansku vedle sportovní haly v ulici Mlýnská. Fungovat začala tento týden.