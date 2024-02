/VIZUALIZACE/ Čtyřiapadesát milionů korun. Takovou podporu by mohli Boskovičtí získat na projekt obnovy parku u tamního Zámeckého skleníku. V několika etapách má vyjít na bezmála 90 milionů. Podle zástupců dvanáctitisícového města na Blanensku se jejich žádost, kterou nedávno podali, dostala do užšího výběru.

„Po půlroční práci a mnoha konzultacích s Agenturou ochrany přírody a krajiny jsme získali kladné stanovisko pro přihlášení o dotaci. Protože se jedná o jednu z největších dotací, o kterou jsme za poslední dobu žádali, nechtěli jsme nic ponechat náhodě a udělali maximum proto, abychom se mohli o dotace ucházet,“ informoval boskovický místostarosta Lukáš Holík.

Dodal, že v případně získání dotace by se město do obnovy parku pustilo letos na podzim po Husích slavnostech. „V porovnání s jinými českým i moravský městy je náš park opravdu ve špatném stavu a dělá nám u turistů pěknou ostudu. Rádi do parku chodíme na procházky s dětmi a nynější stav není příliš bezpečný, pohodlný a oku lahodící. Jsem rád, že se tímto tématem město zabývá a vizualizace vypadá velmi pěkně,“ okomentoval záměr města na sociální síti jeden z místních obyvatel.

Projekt počítá s odstraněním zchátralých stavebních prvků a přestárlých výsadeb. Původní charakter parku se má přitom zachovat. Práce mají trvat dva roky. „Celková obnova místa řeší i vodní prvky jako pítko a jezírko, plochy pro děti, posezení, odpadkové koše, ale i oplocení nebo například stojany na kola a informační plochy,“ popsali úpravy na webu města boskovičtí úředníci.

Poslední velké úpravy v parku u Zámeckého skleníku se datují ke konci 70. let minulého století. Prvotní projekt Boskovičtí před časem rozšířili o jednu etapu. Týká se úpravy zeleně v okolí lázní, hasičské zbrojnice, TJ Rytmus a parkoviště.

Park u Zámeckého skleníku byl založen po roce 1826 a prošel několika úpravami. Od poslední úpravy v letech 1976 a 1977 zůstává bez výraznějších zásahů a změn. V parku rostou i bezmála sto padesát let stará lípa a jinan dvoulaločný, které jsou památnými stromy. V roce 2002 se celkové rekonstrukce dočkala budova Zámeckého skleníku a v roce 2005 před ní dělníci udělali dlážděnou plochu. V roce 2020 skončila rekonstrukce letního kina za 46 milionů korun. V roce 2021 byla provedena odborná inventarizace stromů a zeleně. Park je kulturní památka, která je součástí městské památkové zóny. Zmíněnou plochu Boskovičtí každoročně využívají pro pořádání velkých společenských akcí. Patří k nim například Husí slavnosti, které na podzim pravidelně přilákají do druhého největšího města na Blanensku tisíce gurmánů.