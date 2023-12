Zámecký skleník v Boskovicích čeká rekonstrukce. Za devadesát milionů korun

/VIZUALIZACE/ Poslední velké úpravy v parku u Zámeckého skleníku v Boskovicích na Blanensku se datují ke konci 70. let minulého století. Podle aktuálního projektu by v několika etapách vyšly na bezmála devadesát milionů korun. Pokud druhé největší město v regionu uspěje s žádostí o dotaci, mohli by se dělníci pustit do práce příští rok na podzim. Hned po Husích slavnostech.

Obnovu parku u Zámeckého skleníku rozšířili Boskovičtí o etapu. Celkem má stát bezmála 90 milionů. | Foto: Se souhlasem ateliéru EA architekti