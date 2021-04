Od roku 2013 je poslancem lidovec Jiří Mihola. Další období v dolní komoře parlamentu však už neabsolvuje. „Brněnská KDU-ČSL upřednostnila jiné dva kandidáty,“ sdělil stroze Deníku Rovnost. Na podzim zřejmě skončí i někteří další z nynějších třiadvaceti poslanců z jihu Moravy.

Krajští lídři do voleb do sněmovny:



* ANO: zatím není jasný

* Spolu: Petr Fiala (ODS), 2. Jiří * Horák (KDU-ČSL), 3. Vlastimil Válek (TOP09)

* SPD: zatím není jasný

* KSČM: Ivo Pojezný

* ČSSD: Břetislav Štefan

* Piráti a Starostové: Radek Holomčík (Piráti), 2. Jana Krutáková (STAN)



Dosavadní zástupci z jihu Moravy ve sněmovně:

ANO (7 lidí), ODS (3 lidé), SPD (3 lidé), KSČM, ČSSD, Piráti, KDU-ČSL (všichni 2 lidé), STAN, TOP09 (vždy 1 člověk)

Na kandidátku bez politických matadorů vsadili v kraji sociální demokraté. Chybí na ní bývalý hejtman Michal Hašek, pouze na náhradnické pozici je někdejší primátor Roman Onderka. „Jsem si dobře vědom, že jak Michal Hašek, tak Roman Onderka odvedli pro sociální demokracii, pro Jihomoravský kraj i město Brno mnoho práce. Naše strana ale teď potřebuje především nový impulz,“ komentoval krajský předseda strany Břetislav Štefan.

Situaci nezměnil ani fakt, že Onderka obhájil pozici statutárního místopředsedy strany. „Žádná jednání nevedeme,“ řekl Štefan. Lídrem je právě starosta brněnské Líšně. Záda mu kryje i bývalá ministryně školství Kateřina Valachová.

Změny budou i v řadách ANO, které má nejvíce poslanců z jihu Moravy. Mandát zřejmě nebudou obhajovat Rostislav Vyzula ani Pavel Staněk. „Hnutí ANO se stalo z mého pohledu standardní politickou stranou, má své problémy a kauzy. Nejdůležitější věci jako důchodová reforma jsou u ledu, dá se to nazvat, že je to jakési rozčarování z vrcholné politiky,“ prohlásil Staněk.

Podle krajského předsedy hnutí Lubomíra Wenzla nyní o jménech diskutují uvnitř hnutí. Návrh kandidátky má být jasný do konce května. „Co se týče paní ministryně Schillerové, pakliže by byla lídrem kandidátky, je to člověk, který má moji podporu. Nebudu určitě ten, kdo by byl proti,“ reagoval.

Koalici Spolu povede do voleb občanský demokrat Petr Fiala. Na čele kandidátky ho doplňuje lidovecký starosta Bučovic Jiří Horák a poslanec Vlastimil Válek z TOP09. „Pro lidovce a TOP 09 je účast v koalici jistotou, že budou v parlamentu. Kdyby kandidovali samostatně, jejich šance jsou velmi nejisté. ODS dává koalice šanci, i když to nyní nevypadá úplně nejnadějněji, že by mohla volby vyhrát,“ komentoval politolog Lubomír Kopeček.

Piráti se Starosty mají solidní šanci porazit Babiše

Uskupení Pirátů a Starostů má lídry ve stávajících poslancích Radku Holomčíkovi a Janě Krutákové. „U Pirátů a Starostů je to trochu podobné jako u koalice Spolu. Piráti se Starosty mají podle průzkumů solidní šanci, že by mohli ANO Andreje Babiše porazit. Ale zase je to s důrazem na to, že jsme půl roku před volbami a průzkumy ukazují něco, co je zatím spíš jen trend, není to odraz výsledků, které budou v říjnu," podotkl Kopeček.

Pravděpodobně až v červnu bude schvalovat kandidátku SPD. Jak Rovnosti potvrdil, o post lídra se uchází nynější poslanec Jan Hrnčíř. Lídrem komunistů je Ivo Pojezný.

Sněmovní volby jsou podle Kopečka spolu s prezidentskými z hlediska volební účasti v českých poměrech vždy populárnější než krajské, komunální či senátní. „Účast se pohybuje kolem šedesáti procent, spíš to bývá pod šedesát. V posledních třech volbách se to nijak moc nelišilo," uvedl politolog.