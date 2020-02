„Sbíráme všechno použitelné oblečení pro muže, ženy i děti, věci do domácnosti, drobnou elektroniku, potřeby pro děti. Prostě takové věci, které jsou ještě funkční a můžou sloužit,“ informoval o veřejné sbírce vedoucí charitního šatníku František Jahoda. Věci mohou lidé nosit v Blansku na Jasanovou ulici vedle nábytku Nejči, na Starou Fabriku a na faru.

V Boskovicích do tamního stacionáře Betany, v Doubravici nad Svitavou do Pěkné modré a v Lipovci na faru. Konkrétní časy sběru jsou uvedeny na internetových a facebookových stránkách charity. "Darované věci využívají klienti charity a sociálně slabí lidé z regionu do běžných domácností. Ti se je můžou přijít vybrat do charitního šatníku v Blansku na Jasanové ulici a do charitní pomoci v Boskovicích," uvedla mluvčí Oblastní charity Blansko Vladěna Jarůšková.