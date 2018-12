Objížďka skončila. Silničáři otevřeli nový most v Černé Hoře

Černá Hora /FOTOGALERIE/ - Čtyřiašedesát milionů korun včetně daně. Tolik stála demolice a stavba nového silničního mostu v Černé Hoře na silnici I/43 na tahu Brno-Svitavy. Původní byl v havarijním stavu a silničáři ho v únoru zavřeli. Nový otevřeli v pátek po deváté hodině ráno. Oddechli si řidiči i místní. Objízdná trasa totiž deset měsíců vedla přímo přes dvoutisícový městys. „Denně tudy projelo asi dvacet tisíc aut. Z toho pět tisíc kamionů,“ řekl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.

Nový most má životnost sto let. „Ještě jsou na něm malé dodělávky, které se však netýkají provozu. Vjezd na most je bez omezení nákladu. Mohou tu jezdit i ty nejtěžší kamiony. Dočasně je zde jen snížená rychlost na sedmdesát kilometrů v hodině. Je to kvůli novému povrchu a nastávajícímu zimnímu období,“ dodal mluvčí.