„Objev je víceméně dílo náhody, protože starou část jeskyně speleologové zkoumají už desítky let. Nyní jsme tam našli čtyři významnější cesty, které se stýkají do jedné odtokové chodby. Na jejím konci je otvor, který pokračuje východním směrem, potenciálně až k Amatérské jeskyni. O jak velký prostor se jedná, je předmětem dalšího výzkumu. Při další akci plánujeme sesbírat objevené kosti netopýrů, aby se to nepošlapalo a nezničilo. Málokdy se jich podaří najít tolik,“ informoval speleolog Jan Mrázek.

Na muže v Moravské krasu spadl strom. Do nemocnice jej dostal vrtulník

Návštěvníci se do těchto nových prostor ale bohužel nepodívají. „I přestože je Novoroční jeskyně poměrně rozměrná a v některých částech poměrně pěkně vyzdobená, tak je to labyrint propojený komplexem plazivek a menších chodeb,“ doplnil jeskyňář.