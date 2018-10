Oběti holokaustu z Boskovic připomínají kameny v dlažbě

Boskovice – Zde žil Hanuš Grünwald, deportován do Terezína, zavražděn ve Varšavě. To si nyní mohou přečíst chodci před jedním z domů v Plačkově ulici v Boskovicích. Musí ale sklopit oči k zemi. Mosazné destičky s nápisy jsou zasazeny do dlažby.

Nové kameny zmizelých v BoskovicíchFoto: Město Boskovice

Nacisté v roce 1942 z města deportovali celkem 452 Židů, přežila jen dvacítka. V bývalé židovské čtvrti připomíná její obyvatele zatím šest takzvaných Stolpersteinů. Kameny zmizelých jsou památkou na lidi, kteří se stali oběťmi nacistické genocidy. „Každou kostku ukládáme do dlažby chodníku před dům, v němž bydlel člověk určený k likvidaci. Do míst, kterými denně procházel,“ přiblížil za brněnskou židovskou obec Boris Barak Selinger.



Místní považují umístění kamenů za dobrý počin. „Kamenům by to ale více slušelo v kamenné dlažbě. Osazení do výřezu betonové dlažby působí komicky," komentoval Miloš Pachl.

Autor: Michal Záboj