Obchvat Lhoty Rapotiny? Úředníci schválili investiční záměr

Lhota Rapotina – František Badal bydlí ve Lhotě Rapotině asi dvacet metrů od hlavní silnice. Po ní jezdí denně desítky plně naložených nákladních aut do nedalekého kamenolomu a zpět. Randál v ulicích začíná pravidelně kolem půl páté ráno. „Není to nic příjemného, i když náš dům nestojí přímo u silnice. Sousedé jsou na tom podstatně hůř. Ale i tak je to pekelné. Hluk je velký a to nemluvím o tom, jak se práší. Někteří řidiči přes vesnici jezdí také dost rychle, což samozřejmě bezpečnosti nepřidá,“ řekl muž.