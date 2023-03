Zmínil, že město může nájemcům v případě potřeby vyjít vstříc například symbolickým nájemným nebo je dotovat. Město donedávna fungování prodejen podporovalo. V krajní nouzi lze podle Musila budovy využít i jinak. Například pro zájmovou činnost místních lidí. „Objekty získáme i s přilehlými pozemky, což je výhodné. Ve Vratíkově s prodejnou potravin přímo sousedí další budova v majetku města. S Jednotou jsme se na přístupu do ní vždy dohodli, ale kdyby objekt koupil někdo jiný, mohl by s tím být problém,“ dodal úředník.

Obchod i hospůdka na obecní triko. Ve Velenově jdou vlastní cestou

Řada místních lidí zmíněný krok vítá. V obou lokalitách žijí totiž starší lidé, pro které tyto prodejny potravin a smíšeného zboží byly klíčové. Radost z toho má například Marie Zachovalová. „Pamatuji si, jak obchod ve Vratíkově místní stavěli svépomocí. Pro řadu lidí je důležitý a jsou na něm závislí. Mám tu tatínka. Je mu přes devadesát a už moc nechodí. Nákupy zajišťuje bratr nebo já. Základní potraviny jsme nakupovali právě ve zdejší Jednotě,“ řekla nedávno Deníku Rovnost žena.

Další Boskovičtí si naopak myslí, že o provoz prodejen potravin nebude mezi podnikateli zájem. „Leda, že by Jednotě nechali nájem za korunu, platili by energie a v patře by k tomu bylo bydlení zadarmo,“ napsal pod zveřejněným záměrem města jeden z diskutujících.

Skeptický k odkupu prodejen městem byl i bývalý starosta Boskovic Jaroslav Dohnálek, který ho při hlasování nepodpořil. Podle něj je to neefektivní a město kupuje zajíce v pytli. „K budovám nemáme znalecké posudky. Nevíme, zda tam třeba nebude nějaké stará ekologická zátěž. Jednota tyto prodejny neudržela i když si myslím, že nějaké přehnané náklady na zaměstnance nemá. Obávám se, že pod záminkou bohulibé činnosti je neudržíme ani my. Navíc jsou před námi jiné investiční výzvy,“ poznamenal Dohnálek (ODS).

Vesnické prodejny na Blanensku: když zemře důchodce, tržby jdou dolů

Současná boskovická starostka Jana Syrovátková (Změna 22) naopak uvedla, že snaha o obnovení těchto dvou prodejen je hlavním krokem pro zachování obslužnosti a vybavenosti místních. „Vnímám to jako službu lidem. Z osadního výboru ve Vratíkově nám došla výzva, ve které místní žádají odkup prodejny a její případnou obnovu. Je důležité, aby lidé, kteří nemají auto a nejsou už moc pohybliví, měli možnost nakoupit si základní potraviny a zboží v dosahu domova,“ dodala Syrovátková.

Podobnou cestou se před časem vydali v sousedním Velenově. V malé vesnici se dvěma sty padesáti obyvateli provozuje obchod s potravinami a smíšeným zbožím stejně jako přilehlou hospůdku přímo obec. Jednota, spotřební družstvo Boskovice, tam vlastní prodejnu uzavřela před čtyřmi lety. Byla prý dlouhodobě ztrátová. Provozovnu obec odkoupila a udělala z ní klubovnu se zázemím dobrovolným hasičům.

Hospůdku a obchod mají Velenovští v nedaleké budově opraveného kultuního domu. „Zvažovali jsme různé varianty, jak obchod na vesnici zachovat. Přece jen je to služba lidem. Rok a půl bez něj byl hrozný. Dotovat původního provozovatele paušální měsíční částkou nám ale nepřišlo jako dobré řešení. Na jiných podmínkách provozu a spoluúčasti jsme se nedohodli. Oslovil jsem také vietnamské podnikatele, ale pro ně byl Velenov příliš malý. Tak jsme se rozhodli vybudovat a provozovat obchůdek s hospůdkou ve vlastních obecních prostorách v naší režii. A šlape nám to,“ řekl velenovský starosta Jan Havelka.