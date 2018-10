Obchodní dům Družba v centru Blanska čeká změna. Obchody nahradí byty

Blansko – Za dob socialismu to býval jeden ze dvou obchodních domů v Blansku, kam se lidé sjížděli nakupovat z celého okresu. Po revoluci jeho význam postupně upadal. Teď někdejší obchodní dům Družba na náměstí Svobody v Blansku získává novou tvář i využití. Modernizace budovy již začala.

Majitel zrekonstruoval přízemní, ve kterém sídlí banka a několik obchodů. „Pamatuji si, že se v Družbě prodávaly hračky, oblečení a ještě něco. Určitě by to chtělo nějaké opravy. Stojí přímo v centru města,“ komentovala Milena Zahálková.



Jiné plány má majitel Družby s horními patry, která jsou teď prázdná. V nich už obchody nebudou. Vznikne tam několik bytů. „Vzhledem k trendu, kdy obchodníci již nemají zájem horní patra využívat, pakliže nezbudujeme v objektu například jezdící schody, což by asi byl ekonomický nesmysl, tak bychom ta horní patra rádi přestavěli na plochy určené k bydlení,“ vysvětlil majitel budovy Petr Sedláček.

Přestavba objektu přijde až na šedesát milionů korun a začne, až se podaří získat veškerá povolení. „Nakonec okolo celého domu vytvoříme novou fasádu, která bude jistě mnohem vzhlednější než teď,“ podotkl Sedláček.



Obchodní dům Družba uzavírá severní část náměstí Svobody. Na místě stojí od roku 1974. „Družba byla otevřena v létě toho roku. Před tím tam stávala hospoda U Perniců,“ upřesnil znalec blanenských reálií a autor několik knih o městě Pavel Svoboda.