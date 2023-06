S barevnými papíry, křídami a tenisovou sadou na zahradu opouští jednu z nově otevřených prodejen také Eva Juřenová z nedaleké Doubravice nad Svitavou. Podle svých slov v obchodním centru zřejmě nebude nakupovat často, ale spíš příležitostně.

„Mám to po cestě a je tu víc obchodů na jednom místě než v centru Blanska. Vozíme děti do školy, takže využiju papírnictví. Moje prvotní reakce nebyla ale moc vstřícná. Říkala jsem si, zase další obchody. Tato lokalita se mohla využít jinak. Třeba jako park nebo sportovní areál, je to ale úhel pohledu,“ říká žena.

Ve finále tato nákupní zóna u řeky Svitavy nabídne necelou dvacítku obchodů na ploše šest tisíc metrů čtverečních. Před několika lety tady fungovalo zahradnictví se skleníky. Řada nových prodejen hned ze startu láká na zajímavé slevy a dárkové poukazy. Například řetězec se sportovním vybavením, oblečením a obuví nabízí až do konce víkendu desetiprocentní slevu na všechno zboží.

Zdroj: Deník/Jan Charvát

„Potřebuju běžecké boty. Neběhám, ale mám problémy s klouby a v odpružených botách se mi dobře chodí. Jak v devět otevřou, hned se na ně půjdu podívat a obhlédnout to. A co na nové obchodní centrum říkám? Pro místní podnikatele to bude velká konkurence. Mám známého, se kterým jsem se kvůli novým obchodům poškorpil. Bydlí nedaleko a je z toho celý špatný, že kousek od domu bude takový frmol. Spousta aut a lidí, hluk,“ povídá Ivan Študent z Blanska.

Podle Jana Večeři z Blanska je nové centrum lepší než předchozí areál zahradnictví se zchátralými skleníky. Jen obchodů ale mohlo být z jeho pohledu méně.

„Blansko je postavené na konzumu. Nových obchodů mohla být za mě klidně jen polovina, nejsem zrovna člověk, které rád nakupuje a chodí po obchodech. Je to ale věc poptávky. Mně by se více líbil prostor pro výstavbu rodinných domků, protože s pozemky je ve městě problém. Nevím, jestli by to tu ale bylo možné ohledně územního plánu, navíc je to u řeky a asi i v záplavovém území,“ dodává mladík.

Připomeňte si, jak na jaře vypadala příprava na otevření

Zdroj: Deník/Jan Charvát

Jeho přítelkyně Denisa Špinarová je naopak nadšená a za nové prodejny ráda. „Jsem ženská no, takže oblečení a boty tady určitě omrknu. Za mě se rozšíří nabídka, obchody jsou dostupnější a člověk nemusí jezdit do Brna. Dnes jsme tu koupili dárek pro paní učitelku na konec školního roku,“ líčí studentka.

Sandra Kolářová s Martinou Reilichovou nakupují v Obchodním centru Poříčí ve čtvrtek dopoledne hračky pro děti. Do nové nákupní zóny to mají prý blíž než do centra a budou ji navštěvovat častěji.

„Co tady ale chybí a obecně v celém Blansku, je nějaká krytá herna pro děti. Hřišť je tu dost, něco pod střechou zábavného tu hodně chybí. Klidně místo jednoho z nových obchodů,“ má jasno matka čtyř dětí Martina Reilichová, která se zároveň těší až později v Poříčí otevře značková prodejna obuvi. Ta je stejně jako nový supermarket zavřená.