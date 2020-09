Část opozice a blanenské veřejnosti tento postup ostře kritizuje. „Město už v pěti odkladech projevilo k developerovi dost dobré vůle. Mělo by od původní smlouvy odstoupit a jednat o nových podmínkách. Myslím si, že nový termín stejně nebude dodržený,“ uvedl před hlasováním opoziční zastupitel za Piráty Zbyněk Pokorný.

Opozičním zastupitelům se také nelíbí výkupní cena pozemků. Město má developerovi prodat plochu zhruba pětadvacet tisíc metrů čtverečních. Původně to bylo třicet tisíc metrů. Za metr žádá bez daně tisíc korun. „Město by nemělo tak ustupovat. Uznávám, že plocha bude potřeba zastavět zmíněným projektem. Kdybychom to odmítli, bude tato lokalita zablokovaná na dlouhou dobu a může to dopadnou jako s výškovou budovou v centru města. Minimálně by ale město mělo žádat nový odhad na cenu pozemků a chtít víc peněz,“ dodal další z opozičních zastupitelů za ANO Jan Nečas.

Podle místostarosty Blanska Ivo Poláka zástupci města s investorem o nové výkupní ceně nedávno jednali. Dohodli se nakonec na kompromisu. Firma se oproti původní smlouvě zavázala, že na svoje náklady do výše půl milionu vybuduje založení stavby lávky pro pěší ostrov a stožár veřejného osvětlení. Ve své režii také na zhruba pěti tisících metrech v této lokalitě vybuduje park. „Před lety jsme vypsali záměr na prodej městských pozemků v této lokalitě s využitím na komerční činnost a občanskou vybavenou. Hospodařila zde společnost Zera Rájec a měla ve vlastnictví řadu budov. Jednalo se o území s řadou nevyřešených a komplikovaných majetkových vztahů,“ řekl Polák.

Odhadní cena byla tisíc korun za metr čtvereční. Tehdy se přihlásil jediný zástupce M.S. Blanenská. „Požadavky zemědělců byly pro město neakceptovatelné a bylo na investorovi, jak se s nimi vypořádá,“ dodal místostarosta.

Cena za výkup pozemků? Spíš vysoká

Už v roce 2015 mohlo podle něj město pozemky za tuto cenu prodat. S investorem se ale smluvně dohodlo, že mu pozemky prodá až po dostavbě centra. Proto, aby na změny v uvedené lokalitě mělo stále vliv. „Investor od Zery odkoupil budovy za čtrnáct a půl milionu korun. Na konci srpna už podal žádost o demoliční výměr. Ročně bude městu až do prodeje pozemků platit nájemné zhruba milion tři sta tisíc korun. Zemědělci přitom platili asi jen tři sta tisíc. Další velkou investicí, která jde za M.S. Blanenská je vybudování okružní křižovatky a napojení obchodního centra na průtah městem za zhruba patnáct milionů,“ vyjmenoval podmínky smlouvy s investorem Polák.

Podle jednatele M.S. Blanenská Zdeňka Přichystala je výkupní cena pozemků pro společnost velmi výhodná jen na první pohled. „Tisíc korun za metr v této lokalitě? Po zohlednění veškerých vyvolaných investic do úprav zmíněné lokality se nám tato cena nyní zdá už spíš vysoká. A odklady původních termínů? Projekt jsme upravovali v jeho průběhu na základě stanovisek dotčených orgánů státní správy, města a veřejnosti. Břehy řeky Svitavy byly ve zmíněné lokalitě upravené z evropských dotací a nesměli jsme je narušit. Museli jsme žádat o výjimku. A podobných věcí byla celá řada, “ vysvětlil zdržení harmonogramu výstavby Přichystal.

Komplex s šestnácti obchody lidem nabídne prodejny s oblečením, nábytkem, elektronikou, hračkami či potravinami. V minulosti proti jeho výstavbě sepsali Blanenští petici a snažili se vyvolat referendum. Marně. Organizátoři nakonec nesehnali dostatek podpisů.

Řada lidí však nové obchody ve městě uvítá. Mezi ně patří například Lenka Nováková z Blanska. „Myslím, že tady něco takového chybí a lidé tam budou chodit nakupovat. Ale do Brna asi budou jezdit stejně, protože tam je i víc obchodů,“ řekla před časem žena.