Kromě prodejny s potravinami má nabídnout také obchody s dalším sortimentem. Obuví, sportovním vybavením a značkovým oblečením. Investor M. S. Blanenská jejich skladbu ještě nedávno nechtěl upřesnit. Jeho zástupci ale uvedli, že smlouvy o budoucí spolupráci s většinou nájemců obchodních prostor jsou už podepsané. Podle nejnovějších informací by měl v nových prostorách zakotvit řetězec Lidl, prodejce obuvi Deichman, obchod s nábytkem JYSK a Datart s elektronikou. Plus řetězec se sportovním zbožím Sportisimo. Chybět nemá lékárna, drogerie, prodejna hraček, chovatelské a domácí potřeby, gastro a prodejna s oděvy Takko. Jako první o tom informoval blanenský Monitor. Deníku předpokládanou skladbu obchodů potvrdil jednatel M. S. Blanenská Zdeněk Přichystal. „Pokud se jedná o potraviny, tak je to za mě naprosto zbytečné. V okolí je několik supermarketů. Jestli tam ale bude nějaká pasáž se sportovním vybavením, oblečením, obuví a jiným značkovým oblečením, tak je to asi na místě. Tento sortiment zboží v Blansku chybí,“ řekl jeden z místních Petr Vylíčil.