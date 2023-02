Velenovský obecní obchůdek a hospůdka jsou v kladných číslech i přesto, že do dvanáctitisícových Boskovic je to deset minut jízdy autobusem. „Já tu nakupuji moc ráda. V obchůdku je příjemné prostředí a milá paní provozní. Navíc mi to ušetří spoustu času. Chodím sem obden pro pečivo. Dnes jsem dětem koupila šunku, závin a nějaké sladkosti. Občas je pošlu samotné s batůžkem. Když potřebuji větší nákup, jedu do Boskovic. Ale základní potraviny nakupuji pravidelně u nás ve Velenově. Jsou tu za rozumné ceny a kvalitní,“ usmívá se u zmíněné prodejny ve středu ráno maminka dvou dětí Tereza Niklová.

Tipy na víkend na Blanensku: Setkání s Olafem a tancovačka Čechů a Slováků

Obchůdek s potravinami a smíšeným zbožím si pochvaluje také Jana Hlaváčková. „Za mě je to výborná věc. Poté, co tu skončila Jednota, tak tu obchod dva roky nefungoval a byl problém. Hlavně pro starší lidi, kteří už nejsou tak pohybliví. Spojení autobusem do Boskovic je sice dobré, ale velké obchody jsou z nádraží dost z ruky. Já to mám ještě dobré, můžu jezdit autem. Líbí se mi také, že obec opravila budovu bývalého kulturního domu, je tu i škola. A chlapi mají určitě radost z hospůdky. Potřebují se občas taky odreagovat a pokecat u piva,“ říká v dobrém rozmaru jedna z místních obyvatelek.

OBJEDNÁVKY KŘÍDOU NA TABULI

Prodejna má otevřeno čtyři pracovní dny od sedmi ráno do desíti hodin dopoledne. Pak od půl třetí to pěti odpoledne. Zavřeno je v úterý. A v sobotu se nakupuje jen dopoledne mezi osmou a desátou.

A hospůdka? Ta je v provozu ve středu od půl šesté do desíti večer. V pátek je to o hodinu déle, pivo se tam točí i v sobotu a v neděli večer. „Obchůdek využívají nejvíce starší lidé, ale chodí sem všechny věkové kategorie. Nejvíce je v nákupech zastoupené pečivo, mléčné výrobky, ovoce, zelenina. Objednáváme i maso. Měla jsem obavy, že tu nepůjde na odbyt uzenina, ale dost zákazníků se na ni sem naučilo. Když něco nemáme na skladu, není problém zboží objednat. I drogerii. Mám tu za rohem velkou tabuli, kde si speciální objednávky píšu křídou. Funguje to i u pečiva. Když jedou lidé odpoledne z práce, tak ho tu mají na objednávku nachystané,“ vysvětluje velenovská rodačka a šéfová obchodu s hospůdkou Martina Slaná.

Dodává, že pro starší lidi je velenovský obchůdek i místo, kde si mohou na chvíli v teple sednout a popovídat si. „Spousta z nich už je sama. Je to takové milé povídání s babičkami. Kolikrát se s nimi zapovídám, že pak musím papíry dodělávat večer. No a v hospůdce mám zase jiné zákazníky, chlapy. A to jsou zase jiné příběhy,“ směje se prodavačka a hospodská v jedné osobě.

Stovka se dál valí severem. Snídáme u Baltského moře, hlásí nadšenci z Blanenska

Jednota, spotřební družstvo Boskovice, ve Velenově vlastní prodejnu uzavřela před čtyřmi lety. Byla prý dlouhodobě ztrátová. Provozovnu obec odkoupila a udělala z ní klubovnu se zázemím dobrovolným hasičům. „Zvažovali jsme různé varianty, jak obchod na vesnici zachovat. Přece jen je to klíčová věc a služba lidem. Rok a půl bez něj byl hrozný. Dotovat původního provozovatele paušální měsíční částkou nám ale nepřišlo jako dobré řešení. Na jiných podmínkách provozu a spoluúčasti jsme se nedohodli. Oslovil jsem také vietnamské podnikatele, ale pro ně byl Velenov příliš malý. Tak jsme se rozhodli vybudovat a provozovat obchůdek s hospůdkou ve vlastních obecních prostorách v naší režii. A šlape nám to,“ tvrdí velenovský starosta Jan Havelka.

UPRAVILI PROVOZNÍ DOBU

Oproti původnímu provozovateli upravili provozní dobu, aby přilákali zákazníky, kteří cestují klíčovým ranním a odpoledním spojem. „Nebylo to ze začátku jednoduché místní přimět po takové pauze nakupovat znovu u nás. Ale myslím si, že se to nakonec povedlo. Obrovský kus práce tu odvádí paní provozní Slaná, která se stará o obchůdek i hospůdku. Má letitou praxi. Je jediným zaměstnancem a stará se úplně o všechno. Od prodeje, objednávek, papírování a obsluhování hostů v hospůdce až po úklid. Je to takový náš poklad a srdce obou provozů. Myslím si, že lidé to oceňují,“ dodává Havelka.

Obchůdek s malou obecní hospůdkou mají podle něj roční obrat kolem 2,6 milionu korun a nejsou ve ztrátě. Velkou výhodou je, i kvůli nákladným energiím, že oba provozy fungují v jedné obecní budově. Ta se navíc po letech dočkala zásadní rekonstrukce.

„Na obci jsme se shodli, že není primárním cílem na obchůdku a hospůdce vydělávat. Ceny se paní provozní snaží držet pod nabídkou předchozího provozovatele a zákazníci na to slyší. Když konkrétní zboží není, bez problému se doobjedná. Když to ve finále bude s provozem, jak se říká šul nul, je to geniální. Zatím jsme v kladných číslech. Pomáhají nám i dotace z kraje z programu Obchůdek. Dělá to kolem sedmdesáti tisíc ročně. Když si vezmu, že Jednota po nás před čtyřmi lety žádala měsíční dotaci deset tisíc korun, je tohle pro nás mnohem lepší řešení,“ má jasno starosta Velenova.