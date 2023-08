„Na větší nákupy jezdíme do města. Nejblíž máme Boskovice a Letovice. Ale se dvěma malými dětmi jsem ráda, že ušetřím čas. Do obecní prodejny chodíme hlavně pro pečivo. Odpolední a večerní bezobslužný režim určitě využijeme. Když nám něco doma chybí, tak to máme kousíček. Párky, sladkosti a podobně. Navíc teď v létě se to hodí dvojnásob. S manželem už máme od obce vstupní kartičku. V mobilu pak aplikaci, do které jsme se zaregistrovali pomocí bankovní identity,“ řekla v pondělí na místě Deníku jedna z místních maminek Daniela Tomášková.

Nyní je celý prostor zabezpečený a pod kamerovým dohledem. Odpoledne a večer se do prodejny lidé dostanou buď přes mobilní aplikaci s bankovní identitou nebo se vstupní kartou, kterou získají na obci. Dá se na ní nabít kredit a zaplati nákup. Ten jinak hradí platební kartou na samoobslužné pokladně. „Zatím jsme vydali přes čtyřicet vstupních karet. V řadě případů starším lidem, kteří nepoužívají chytré telefony,“ upřesnil starosta.

Vybavení prodejny na bezobslužný provoz stálo Vísky 425 tisíc korun. Na pilotní projekt uvolnil Jihomoravský kraj 200 tisíc korun. „V kraji se potýkáme s problémem uzavírání vesnických prodejen. Jejich provoz se snažíme dotovat částkami v řádech desítek tisíc na jednu obec, s tím, že obce doplácejí ze svého stejnou výši, jakou dostanou dotaci. Jsou vesnice, na které se prostě nedostane. I když balík peněz v tomto programu stále navyšujeme, nestačí to. Zkoušíme proto pilotní projekt, který za rok vyhodnotíme a uvidíme, zda je to cesta,“ poznamenal náměstek hejtmana pro regionální rozvoj Jan Zámečník.

Vísecká prodejna bude nově otevřená sedm dní v týdnu. V pracovní dny od sedmi hodin ráno do dvanácti. Od poledne do devíti večer pak bude fungovat bezobslužný provoz. V sobotu zákazníky obslouží prodavačka od sedmi ráno do deseti hodin. Do devíti večer pak bude prodejna v bezobslužném režimu stejně jako v neděli od sedmi ráno do devíti večer. „Tím pádem mohou v prodejně nakoupit nejen místní, ale i třeba turisté nebo lidé z okolních obcí. Jinak by museli do supermarketů do města a nepodpořili lokální ekonomiku. Je to začarovaný kruh. Pokud se tento model osvědčí, tak by ho kraj mohl v budoucnu podpořit v novém dotačním titulu a využít ho více obcí. Jedná se o novinku s využitím moderních technologií, která chce čas. Pro starší lidí to ze začátku nemusí být komfortní, je proto důležité jim zajistit asistenci a při nákupu jim pomoci,“ dodal Zámečník.

Vísecký starosta Stanislav Kamba uvedl, že na ostré zavedení novinky se v obecní prodejně připravovali už v uplynulých týdnech a obsluha zákazníky školila. Většina vstupů bez obsluhy je zatím prostřednictvím aplikace a bankovní identity. „Objekt je obecní. Provozovateli prodejny z rozpočtu přispíváme deseti tisící měsíčně. Na náklady spojené s energiemi. Podobně jsme v minulosti dotovali i Jednotu,“ informoval Kamba.

Kraj pak za poslední čtyři roky přispěl na původní obchod ve Vískách částkou 220 tisíc korun. Podle současné provozní Moniky Valachové jdou nejvíce na odbyt uzeniny, pečivo a mléčné výrobky. „Kromě čerstvého pečiva se snažíme zajistit i dostatek baleného a trvanlivého pro večerní hodiny,“ poznamenala provozní.

Důchodkyně Miloslava Skřipská bydlí ve Vískách celý život a obchod by ji v obci s necelými třemi stovkami obyvatel chyběl. „Už za tento krok jsem strašně ráda. Kupuji zde pečivo a po uzavření prodejny jsem musela pro chleba asi dva měsíce jezdit do sousedních Pamětic. Nový bezobslužný systém nevyužiju, chodím dopoledne. Ale dcera a vnuci určitě ano, vím, že se o tom bavili a na chytrých telefonech si to nastavovali,“ dodala žena.

Samoobslužnou prodejnu otevřela v květnu na Blanensku ve Skalici nad Svitavou také síť prodejen COOP, která je v režii boskovického spotřebního družstva Jednota. Je otevřená čtyřiadavacet hodin denně, sedm dní v týdnu.