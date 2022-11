Mezi zhruba třicítku poškozených obcí, jež mají ve Sberbank dohromady přes sedm miliard korun, patří třeba Jihlava, Hrušovany nad Jevišovkou, Hevlín, Hodonín, Čejkovice či Komořany na Vyškovsku. „Průběh insolvenčního řízení na nás nedělá dobrý dojem. Garanční systém finančního trhu nebude podle nás v případě prodeje úvěrového portfolia tlačit na co nejvýhodnější cenu, která by zaručila, že se svých peněz dočká co nejvíce věřitelů. Bude mu stačit, když se uspokojí jeho pohledávka a na ostatní zůstane jen minimum peněz,“ obává se primátor Jihlavy Petr Ryška, jenž se připojil k apelu obcí na vládu.

Hodonínu uvázlo ve Sberbank 120 milionů korun. „Abychom neohrozili uskutečnění dlouhodobě připravovaných investičních akcí, které plánujeme v příštím roce, museli jsme tento výpadek prostředků řešit úvěrem,“ potvrdil Marián Maňák, vedoucí ekonomického odboru města.

Ve Sberbank měli odložené peníze na přístavbu školy také v Komořanech na Vyškovsku. „Nyní je financování tohoto projektu ohroženo,“ krčil rameny starosta Komořan Jan Kachlík.

Zhruba 25 milionů korun nestihli včas převést ani v Hrušovanech nad Jevišovkou na Znojemsku. „Peníze na dokončení obnovení vnitrobloku v Mlýnské ulici jsme museli vyřešit úvěrem. Budujeme tam kanalizaci, komunikace, stovku parkovacích míst i zeleň. Řešíme to s právníky i dalšími obcemi,“ potvrdila problémy také starostka města Eliška Volná.

Například rekonstrukci nádraží na zázemí pro turisty odložili i v Hevlíně na Znojemsku. V bance jim zůstalo 22 milionů korun. „V rozpočtu na příští rok jsme museli kvůli tomu očesat mnoho akcí. Chtěli jsme opravovat nádraží včetně drážního domku, naši hasiči mají staré auto, chtěli jsme jim pořídit nové. Pokud peníze nepřijdou, projeví se to na opravách chodníků, komunikací a dalších investicích,“ přiblížil Antonín Pichanič, jenž s tímto debetem předává obec novému starostovi.

Představitelé měst a obcí mají za to, že do věci by měl zasáhnout a aktivně konat i stát a pohlídat vrácení peněz do samosprávy. Proto sepsali společné prohlášení a předali státním institucím.

Insolvenční správkyně banky Jiřina Lužová Deníku Rovnost ve středu potvrdila , že v těchto dnech stále jedná o odkupu pohledávek Sberbank s Českou spořitelnou. „O finální ceně za nabízená aktiva Sberbank CZ stále také jednáme,“ upřesnila Lužová.

Obavám měst a obcí rozumí, ale pořadí při vypořádávání pohledávek podle ní měnit nelze. Určuje ho insolvenční zákon. Také ujistila, že o své peníze obce nepřijdou, byť mohou tratit malou část. „V druhém kole řízení na prodej úvěrového portfolia banky podala Česká spořitelna takovou nabídku, která by společně s dostupnou hotovostí a předpokládaným výtěžkem ze zpeněžení ostatních aktiv Sberbank CZ měla dostačovat k stoprocentnímu uspokojení věřitelů v první skupině (GSFT), i v druhé skupině, v níž jsou zastoupeny fyzické osoby a malé a střední firmy. A s velkou pravděpodobností k více než devadesátiprocentnímu uspokojení věřitelů ve třetí skupině, tedy krajů, měst, obcí a velkých společností,“ ujišťovala Lužová. Je přesvědčena, že dojde-li k plánovanému prodeji, města i obce se dočkají většiny svých peněz.

Kdy přesně se mohou peníze do obcí a měst vrátit záleží podle ní také na hladkém průběhu akce. „Prodej úvěrového portfolia může být úspěšně dokončený pouze za předpokladu, že přestane napadání proběhlé schůze věřitelů a nedojde k rozporování samotného procesu prodeje, které samozřejmě oddaluje zahájení výplaty pohledávek. Vypořádání prodeje očekávám v první polovině příštího roku. Výplatu věřitelů formou částečného rozvrhu v druhé polovině roku 2023,“ upřesnila Jiřina Lužová.

Pražský městský soud prohlásil konkurz na Sberbank CZ koncem letošního srpna. Česká národní banka (ČNB) na začátku května pravomocně odebrala bance bankovní licenci a pražský městský soud poté poslal banku do likvidace. Kroky k odnětí licence zahájila ČNB 28. února kvůli zhoršení situace Sberbank CZ po odlivu vkladů po zahájení ruské invaze na Ukrajinu. Nejhodnotnějším aktivem Sberbank je přes 43 tisíc úvěrů. Banka má asi 3800 dlužníků z řad právnických osob a 31 500 dlužníků z řad fyzických osob, z nichž je 13 300 dlužníků z hypotečních úvěrů.

Komu uvízly peníze ve Sberbank:

Statutární město Jihlava

Město Hrušovany nad Jevišovkou

Město Hodonín

Město Žulová

Město Sázava

Obec Komořany

Obec Záříčí

Obec Řepiště

Město Jaroměřice nad Rokytnou

Město Uherský Ostroh

Město Lipnice nad Sázavou

Obec Skorošice

Obec Bílá Voda

Obec Nýdek

Obec Čejkovice

Obec Dolní Loučky

Město Bojkovice

Město Třešť

Město Moravský Beroun

Obec Hodonice

Obec Kobylnice

Obec Určice

Obec Senice na Hané

Město Uničov

Město Štěpánov

Město Šternberk

Město Chotěboř

Městys Pozořice

Obec Hevlín