Blanensko – Nedostatek pitné vody se na Blanensku aktuálně týká několika desítek obcí. Problém části z nich má vyřešit projekt Pitná voda Jedovnicko. Investice za 230 milionů počítá s propojením páteřního vodovodu Velké Opatovice – Boskovice – Blansko se soustavou vodovodů na Jedovnicku.

Ilustrační fotografie. | Foto: archiv Deníku

Do první etapy se stavaři pustí v březnu. Hotová má být do dvou let. „V první etapě počítáme s napojením na páteřní vodovod u obcí v okolí Jedovnic. S novou úpravnou vody v Jedovnicích, opravou tamního vodojemu sousedního rudického vodojemu. Nový vodojem dělníci pak postaví nad blanenskou místní částí Lažánky,“ upřesnil tajemník Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí Petr Tioka.