S mobilním telefonem tam k parkovacímu automatu zamířila například Iveta Kejřová ze severu Moravy. „Neměla jsem u sebe dost drobných, tak platím přes mobil. QR kód se mi ale nepodařil načíst, na automatu je už hodně vybledlý. Zaplatila jsem tak smskou. S parkovným nemám problém, i když se jdu po cestě domů do lomu Seč podívat jen na půl hodinky. Podle mě je na místě, bydlím v oblasti Beskyd a tam se v podobných lokalitách parkované vybírá běžně. Obec se o podobná místa musí starat a to něco stojí. Navíc turisté jsou neukáznění a nechávají po sobě odpadky ve volné přírodě,“ řekla na místě redaktorovi Deníku žena.

ODADKOVÉ KOŠE A TOALETA

Na zmíněném parkovišti stály odpadkové koše a také mobilní toaleta. V podobném duchu mluvili i manželé Vojvodíkovi, kteří do Moravského krasu přijeli na dovolenou se dvěma syny z obce Janovice v Moravskoslezském kraji. Navštívili jeskyně a po rudickém lomu Seč chtěli navštívit i nedaleké poutní místo ve Křtinách. „Padesát korun za den parkování? Se zaplacením nemáme problém. Vždyť to jsme před chvílí dali v restauraci za jednu polévku. Naopak jsme rádi, že obce podobné prostory pro parkování vybudují a udržují, turisté nemusí parkovat někde ve škarpě,“ uvedl Karel Vojvodík.

Podle rudického starosty Romana Šebela zavedli v obci placené stání kvůli velkému množství turistů, kteří obec v sezoně navštěvují a objem a náklady na svoz odpadků po jejich návštěvě rok od roku rostou. „Model placeného stání zkoušíme. Uvidíme, jak na něj budou lidé reagovat. Samozřejmě se někteří turisté snaží placení parkovného vyhnout a aut nechávají poblíž naší kaple nebo hřbitova. Tam jednáme o tom, že bychom část ploch osadili dopravními značkami se zákazem stání,“ sdělil Šebela.

K údržbě plochy u lomu Seč se podle něj obec zavázala ohledně vyhlášení přírodní památkou po dohodě s Agenturou ochrany přírody České republiky a také s Mendelovou univerzitou v Brně, které v této lokalitě patří část pozemků.

PRONAJATÝ AUTOMAT

Podobný model jako v Rudici spustili letos v červenci v obci Holštejn, která se nachází také v Moravském krasu. Od zavedení poplatků si slibují částečně pokrytí svozu odpadu. „Turistů k nám jezdí opravdu hodně a svoz komunálního odpadu, stejně jako úklid se prodražoval. Nebude to ale žádná závratná částka. Odhadujeme, že na parkovném vybereme ročně nižší desítky tisíc korun, ale ti to se v obci naší velikosti počítá. Od začátku provozu jsme zaznamenali potíže s načítáním QR kódu. Právě jsme ho nechali spolu s dalšími informacemi znova přetisknout a v nejbližší době vše umístíme znovu na automat,“ informoval starosta Holštejna Petr Mynařík.

Dodal, že parkovací automat mají pronajatý od specializované společnosti. Jeho pořízení obec nic nestálo. „Firma si bere třicet procent z tržeb. Smlouvu máme na rok, automaticky se pak prodlužuje. Po šesti letech si můžeme automat za korunu odkoupit,“ dodal holštejnský starosta.

Parkování letos v červnu zpoplatnili také Jedovničtí na centrálním asfaltovém parkovišti u vyhlášeného rybníka Olšovce. Ten je v regionu velmi atraktivním turistickým cílem. Láká k procházkám, cyklistickým výletům, vodním aktivitám a je také oblíbenou zastávkou motorkářů při projížďkách Moravským krasem. Na druhé straně více než čtyřicetihektarového rybníka je navíc známý autokemp a cyklistické singletraily.

K OLŠOVCI ZA PADESÁT KORUN

Za osobní auto řidiči zaplatí padesát korun na den, třicet korun za motorku a sto dvacet korun za autobus nebo karavan. Parkování pro autobusy bude povolené na sousední štěrkové ploše. Dodržování pravidel bude sledovat obecní policie.

„Rezidenti, kteří žijí v přilehlé lokalitě a nemají možnost parkovat na vlastním pozemku, mohou oslovit obecní policii, která posoudí individuálně situaci. V oprávněném případě dostanou rezidenti parkovací kartu zdarma,“ uvedli Jedovničtí v obecním zpravodaji.

Zdroj: Deník/Jan Charvát

Na parkovišti je v období září až červen v pracovních dnech v čase od jedenácti do třinácti hodin jedna hodina parkování zdarma. Automat v tuto dobu vydá platný lístek s nulovou sazbou. Podle jedovnické starostky Ireny Žižkové se tímto krokem obec snaží do rozpočtu získat zpět nějaké peníze z cestovního ruchu. Daná lokalita totiž vyžaduje pravidelnou údržbu a investice. „Parkovací automaty budou fungovat v průběhu června a budou v provozu celoročně. O parkoviště, jeho okolí a příjezdové cesty se musíme starat a to něco stojí. Zároveň musíme likvidovat odpad, který tu turisté nechají. Padesátikoruna není podle nás částka, která by za celodenní stání někoho zruinovala,“ poznamenala před časem Žižková.