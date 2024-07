Papírový leták upozorňuje na záměr představitelů kraje, kteří dle autorů chtějí zrušit průvodčí v jihomoravských vlacích a nádražní pokladny. A to na úkor cestujících a jejich bezpečnosti při přepravě.

„Zapojte se i vy a napište vedení Jihomoravského kraje, na obecní úřady a městské úřady, aby službu průvodčích ve vlacích doobjednali a neohrožovali naši bezpečnost při každodenní přepravě,“ stojí v tištěném dokumentu.

Strach mají lidé zejména ze zrušení průvodčích na linkách S2 a S3 z Křenovic do Letovic a z Tišnova do Židlochovic nebo z konce všech nádražních pokladen mimo větší města. „Nastupuji v zastávce Blansko-město, jízdenku kupuji u průvodčího. To budu kupovat kde? To mám chodit přes celé město na nádraží? Internetové bankovnictví nemám a ani ho nechci,“ povzdechla si například Anna Handlová.