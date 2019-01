Blanensko /TIP NA VÍKEND/ – Redaktoři Blanenského deníku Rovnost vybrali pro čtenáře několik tipů, jak si užít tento víkend v regionu.

Hrnčířský jarmark v Kunštátě - ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jan Charvát

1. HRNČÍŘSKÝ JARMARK

Kdy? Pátek večer, sobota, neděle celý den

Kde? Kunštát, náměstí Krále Jiřího

Už v pátek v šest hodin večer odstartuje tradiční hrnčířský jarmark v Kunštátě. Akce, kterou město letos pořádá už po jednadvacáté, slibuje na náměstí Krále Jiřího řadu zajímavých vystoupení. „V pátek se například představí hráči na ukulele, v sobotu kunštátská dechovka, skupina Bezobratři nebo Rock&roll Band Marcela Woodmana a v neděli potom Vladimír Hron, Jan Budař se skupinou Eliščin Band či Anna K.," prozradila jedna z pořadatelek Radka Banyaová z městské knihovny. Především ale hrnčířský jarmark nabídne velké množství nejrůznější keramiky. „Letos přijede celkem sto devadesát osm vystavovatelů, a to nejenom z České republiky, ale i Polska, Slovenska a Maďarska," uvedla Banyaová.

Součástí jarmarku, který se v sobotu i neděli otevře vždy v devět hodin ráno, bude také soutěž. „Loni poprvé jsme při dvacátém ročníku uspořádali soutěž o nejlepší keramický džbán, přičemž o výsledku rozhodovali samotní návštěvníci. Protože se toto klání setkalo s velkým úspěchem, rozhodli jsme se, že jej budeme vyhlašovat i nadále. Letos budou příchozí hlasovat o nejlepší čajovou konvici," sdělila pořadatelka a doplnila, že návštěvníci budou vybírat mezi osmaosmdesáti vystavovateli. „Tři nejlepší obdrží bezplatnou účast na dalším ročníku jarmarku, keramickou hlínu a ještě nějaké dárkové předměty," řekla.

2. MEDOVÝ JARMARK

Kdy? Sobota, od 13.00

Kde? Sloup, okolí kulturního domu

Veselí si užijí i ti, kteří zavítají v sobotu do Sloupu na pátý ročník medového jarmarku. Podle organizátora Vladimíra Čípka se v areálu kolem kulturního domu od jedné do sedmi hodin představí zhruba třicítka stánků s regionálními produkty a výrobky z medu. „Navíc v kulturním domě bude od jedné do čtyř hodin výstava výrobků z medu a ukázka zdobení medového pečiva. Představí se také kroužek včelařů, který funguje při zdejší základní škole," řekl Čípek. Součástí jarmarku bude i bohatý kulturní program. Vystoupí dechová hudba Olšověnka, bubnové trio, dětská kapela Kaštánci nebo se představí kynologický klub Agility s tancem se psem. Dopoledne navíc bude soutěž družstev mladých hasičů a odpoledne se zájemci budou moct projet na koni.

3. RÁJECKÝ KOTLÍK

Kdy? Sobota, od 10.00

Kde? Rájec- Jestřebí, před zámkem

Před rájeckým zámkem to bude v sobotu vonět guláši. Uskuteční se tam totiž soutěž ve vaření zvěřinových gulášů nazvaná Rájecký kotlík 2013. Klání kuchařů začíná v deset hodin. „Přijďte podpořit a svým hlasem vybrat ten nejlepší gulášek," zvou pořadatelé. Po celou dobu trvání akce budou k mání různé zvěřinové speciality. V jednu hodinu po poledni začne kulturní program. Jako hlavní host se představí zpěvák Laďa Kerndl a také vyhlášený silák a bavič Železný Zekon. Veškeré ochutnávky budou zdarma včetně speciálního guláše Hubert od mistra řezníka z Pamětic.

4. ZÁMECKÉ HEMŽENÍ

Kdy? Sobota, 14.00 až 18.00

Kde? Boskovice, zámecká zahrada

V zámecké zahradě v Boskovicích se to bude v sobotu hemžit šašky. Akce s názvem Zámecké hemžení aneb Šaškárny na zámku začíná ve dvě hodiny odpoledne a skončí v šest. Hlavní hvězdou programu je Michal Nesvadba. Připravená bude šaškapela i škola šaškáren, soutěže, tvořivé dílny, skákací hrad, bublifukárna, malování na obličej a další. Kdo přijde ve žlutém nebo červeném tričku, dostane dárek a pořadatelé z něj udělají pěkného šaška. Sedmý ročník benefiční akce organizuje Mateřské centrum Boskovice. „Výtěžek použijeme na provoz mateřského centra," řekla za pořadatele Lenka Pohlová.