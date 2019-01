Blanensko – 166. Tolik žen a mužů se letos utká v souboji o nejlepšího starostu obce roku 2012. Soutěž, která se letos koná počtvrté, vyhlásila Nadace VIA a Poštovní spořitelna. V nominacích převládají muži. „Navržených starostů je sto dvacet dva, starostek čtyřicet čtyři," upřesnila Kristýna Obdržálková z Nadace VIA. Z Blanenska soutěží starostka Závisti Jana Minaříková a starosta Petrovic Vladimír Paulík.

Starosta Petrovic Vladimír Paulík. | Foto: DENÍK/Karolína Opatřilová

Do soutěže mohli své starosty přihlásit lidé z obcí do dvou tisíc obyvatel. „Návrh na nominaci pak muselo podepsat alespoň dvacet lidí dané obce. Součástí přihlášky byly i odpovědi na třináct otázek. Ty se například týkaly nejvýznamnějších počinů starosty či toho, jak se změnil život v obci za dobu jeho působení," upřesnila Obdržálková.

Starosta Petrovic byl do soutěže nominován už loni. Podle jednoho z Petrovických je jako starosta schopný a ví, jak sehnat dotace. „Máme tady postavenou novou mateřskou školu, opravenou hasičskou zbrojnici. Taky se mi líbí, že starosta obec přihlašuje do různých soutěží a zviditelňuje ji. Pořád se tady něco děje a vesnice nestagnuje," uvedl Miloš Palatka.

Petrovický starosta si nominace do soutěže váží. „Určitě mě to potěšilo, zvlášť když se kandidatura opakuje. Znamená to, že jsou lidé s tím, co děláme, spokojení," sdělil Paulík.

Starostka Závisti o nominaci nevěděla. „Je to pro mě milé překvapení a jsem potěšena. Za dva roky, co jsem v čele obce, jsme se dali do opravy zvoničky. Hlavně jsem ale ráda, že se nám konečně podařilo vyjednat, že se na silnici I/43 v místech, kde prochází naší obcí, sníží rychlost z devadesátky na šedesátku. Přibude i značení upozorňující na pohyb chodců," řekla starostka.

Z více než sto šedesáti jmen vybere ve čtvrtek odborná porota pět finalistů. „Komisaři potom tyto finalisty navštíví a v první půli listopadu zvolí vítěznou starostku či starostu. Tomu bude na konci listopadu slavnostně předán titul Era Starosta roku 2012," popsala Lenka Heřmánková z Poštovní spořitelny.

Ta doplnila, že vítěz pro svou obec získá dvě stě padesát tisíc korun a originální rychtářské právo, symbol dobrého vedení obce. Petrovický starosta už nyní ví, jak by peníze v případě výhry použil. „Část bych dal do mateřské školy a zbytek místním spolkům," naznačil Paulík.