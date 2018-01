O prázdninách se stanou z dětí příšery nebo taky indiáni

Vyškovsko, Blanensko /INFOGRAFIKA/ – Hned jak děti dostanou začátkem února pololetní vysvědčení, můžou odložit aktovky do kouta. Následující týden jim totiž začínají jarní prázdniny. Rodiče si lámou hlavu, jak děti zabavit. Na výběr mají spoustu možností.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Alena Grycová

Děti ze Slavkova u Brna čeká v místním domě dětí a mládeže týden plný her, soutěží i jiné zábavy. Školáky je možné přihlásit na celý týden nebo jen na den. V ceně jsou i obědy v místní škole. „Máme ještě volná místa. Vzhledem k termínu letošních prázdnin se trochu obáváme, jestli rodiče přihlásí dost dětí. Hodně jich pojede na hory,“ řekla ředitelka Jana Bangová.

Vyškovské děti můžou jarní prázdniny prožít v sedle. Místní středisko volného času Maják připravilo příměstský tábor ve stáji Boškůvky. „Kromě péče o koně nebo třeba vyvážení hnoje si děti zahrají na rytíře, indiány a kovboje. Letos je pro ně připravená i novinka, cirkus. Místa jsou ještě volná,“ uvedla ředitelka Majáku Ludmila Nováková. V pondělí si v Majáku malé cukrářky můžou vyzkoušet pečení drobných zákusků při akci Kdo nepeče s námi, peče proti nám.

Jarní prázdniny ∙ Školáci na Blanensku a Vyškovsku mají letos jarní prázdniny jako první v republice, od 5. do 11. února.

∙ Protože volno navazuje na pololetní prázdniny, které jsou 2. února, užijí si školáci celkem deset dní volna.

∙ Pro děti jsou nachystané příměstské tábory i jednodenní akce. Například pečení cukroví nebo výšlapy do přírody.



Všechny příšery světa potkají v prázdninovém týdnu děti v boskovickém středisku volného času. „Volná místa ještě máme. Příměstský tábor s názvem Hotel Transylvánie bude plný her a soutěží v duchu oblíbeného animovaného filmu,“ přiblížil program Kamil Ošlejšek. „Kdo se nezúčastní tábora, může přijít v pátek devátého února na velký dětský karneval,“ doplnila kolegu Blanka Dokoupilová.



Školáci z Letovic si užijí zimní radovánky. Týden na horách pro ně připravila místní organizace Letokruh. „Akce je už od podzimu naplněná. Máme v pořadí i spoustu náhradníků,“ sdělila ředitelka Ivona Kubíková. Pro děti o jarních prázdninách chystá Letokruh i výlet vlakem do Brna do Jump parku a planetária.



V Blansku se dětem o zábavu postarají nejen v domě dětí a mládeže Oblázek, ale i v městské knihovně. Kromě úterý si tam školáci zahrají třeba deskové hry. „Loni přišla spousta zájemců. Letos máme nakoupené nové hry. Pohrají si předškoláci, školáci i dospělí. Kromě her návštěvníkům představíme Albi tužku,“ upozornila Petra Kocourková.



V blanenském Oblázku bude logopedický příměstský tábor. „Chystáme i výšlapy, trasy ještě dolaďujeme. Snažíme se vyjít vstříc rodičům a dětem zajistit zábavu o každých prázdninách,“ řekl za Oblázek Ota Kostka.