O tyto náklady se obě strany podělí. Informovali o tom tento týden zástupci Boskovic. Na Svitávku vychází čtvrtina ze zmíněné ceny. „Městys Svitávka se bude finančně podílet na nákladech za projektovou dokumentaci v poměru délky cyklostezky v příslušném katastrálním území. Celková délka cyklostezky je 1 067 metrů. Délka úseku v katastru Svitávky je 270 metrů. Podíl na celkových projekčních nákladech je tak čtvrtinový. Bezmála osmdesát tisíc korun,“ informoval mluvčí boskovické radnice Jaroslav Parma.

Více než kilometrová stezka má být široká tři metry. Součástí projektu je i obnova mostu v Mladkově a výstavba lávky pro pěší a cyklisty. Cyklostezka má vést pod silničním mostem na okraji obce a pak podél silnice II/150 do Svitávky. „Bezpečnější cestu na kole i pěšky do Boskovic u nás chce řada lidí. Za prací jich tam jezdí dost. Ze Svitávky je už vybudovaná cyklostezka do letovické části Zboněk. Pak se dá po polní cestě dostat až do Letovic,“ uvedl nedávno starosta Svitávky Jaroslav Zoubek.

V Mladkově se pak nové stezka napojí na úsek už vybudované stezky do západní části Boskovic.