Žije a pracuje v Brně, možnost postavit si vlastní dům na levnějším pozemku jinde jej však přesvědčila, aby město opustil. Štefan Ondrejovič si nyní staví dům v Hustopečích na Břeclavsku. „Jdeme z bytu do rodinného domu. O výstavbě domu v Brně jsem vůbec neuvažoval,“ řekl Deníku Rovnost Ondrejovič. Muž, který i dál bude pracovat v Brně, je tak jedním z tisíců, kteří zvyšují čísla rozestavěných či dokončených bytů na jihu Moravy. Počet nových bytů ve srovnání s loňskem opět vzrostl.

Potvrzují to data, která zveřejnil Český statistický úřad. „Za prvních devět měsíců letošního roku bylo v Jihomoravském kraji dokončeno 3 242 bytů, což je o 424 bytů více než ve stejném období roku 2018. Více než polovina z nich jsou v okresech Brno-město a Brno-venkov,“ sdělila Milada Jonášová z krajské pobočky úřadu.

Dodala, že ze sedmi okresů Jihomoravského kraje se právě Brno a Brněnsko nejvíce podílely také na celkovém počtu takzvaných zahájených bytů.

HLAVNĚ JEDEN PROJEKT

V Brně čísla nové výstavby zvedl zejména jeden projekt, a to Ponava City. „Na jaře získal stavební povolení a zahájil první etapu stavby. Za několik let zde vzniknou stovky bytů,“ informoval obchodní ředitel společnosti Trikaya František Šudřich.

Podle Tomáše Kalába z rodinné stavební firmy Kaláb stojí za nárůstem počtu bytů především v okolí Brna hlavně ceny nemovitostí v krajském městě. „Venkov a dojíždění volí stále více lidí. Brno totiž už není jen textilní centrum. Funguje strojírenství, IT firmy a další. Proto zde přibývá lidí, kteří jen kvůli ceně město opouští a staví si nebo kupují byty jinde,“ konstatoval Kaláb.

Dodal, že by raději viděl ještě více staveb domů a bytů přímo v Brně. „Ovlivnilo by to jejich ceny,“ podotkl.

Hodně se staví i na Hodonínsku. Od loňska tam bytová výstavba vzrostla dvojnásobně. „Přímo v Hodoníně přibylo bytů v novostavbách na základě developerských projektů. Za poslední dva roky registrujeme výstavbu asi šesti bytových domů. Jednotlivé bytové jednotky si z devadesáti procent v době výstavby lidé rezervují přímo u developerů,“ přiblížil realitní makléř Kamil Dřevojan ze společnosti Sting.

Podle něj potenciální kupce zajímají takové faktory, jako je nový vzhled budov s jiným architektonickým začleněním, vlastní parkovací stání a nulová investice do rekonstrukcí bytů po dobu několika let. „Tyto výhody se však odráží v ceně bytů nabízených ve standardu bez kuchyňské linky či vybavení koupelen. Cena takových bytů se pohybuje přibližně od tří a půl milionu korun za byt 3+kk,“ dodal Dřevojan.