Nový revír v Černé Hoře potřebuje vodu a také čas

Blanensko – /FOTOGALERIE/ V některých úsecích je vidět na dno. Další část vodní hladiny je silně zarostlá a pokrytá zelení. Chybí ještě dost vody. Tak v současnosti vypadá dvouhektarový Oborský rybník v Černé Hoře pod tamním zámkem. Loni ho koupil Moravský rybářský svaz. Ze soukromého revíru se stala svazová voda, revír Býkovka 1A, kterou obhospodařuje blanenská rybářská organizace.

Ještě před rokem tam za poplatek tahali lovci trofejní ryby. Teď jsou rádi, když jim zabere alespoň dvoukilový kapr. „Loni se rybník vypustil a vylovil. Pak byl velký problém ho napustit. Potok Býkovka, který ho napájí, byl několik týdnů úplně bez vody. Rybník se povedlo napustit jen zčásti. Odhaduji, že je tady tak do metru vody. I za to jsem velmi rád. Máme nový revír. Věřím, že voda doteče, trávy ve vodě zmizí a ryby tu povyrostou. Zatím je to o drobotině,“ řekl jeden z místních rybářů Radek Snášel.

Podle předsedy blanenského rybářského spolku Martina Skláře nový revír potřebuje kromě dostatku vody také čas. „Část rybníka nevypadá ještě na pohled dobře. Ale až se ho podaří dopustit, vše se postupně zlepší. S rostlinami si poradí býložravé ryby. Z mého pohledu je to atraktivní revír, kam budou rybáři určitě rádi jezdit. Chce to čas. Rybník byl vypuštěný a s obnovením jeho obsádky se musí postupně. Jsou na to předpisy. Nemůžeme tam hned zkraje nasypat trofejní ryby a ve velkém kapry,“ uvedl Sklář.

Ve vodě se tak nejdříve zabydlela drobná bílá ryba, dravci a postupně také menší kapři kolem váhy dvou kilogramů. Ryby budou rybáři postupně dosazovat. Někteří z lovců se podivovali, proč se rybník, když byl vypuštěný, neodbahnil. „Samozřejmě je to o penězích. Odbahnění rybníka je velmi nákladná věc v řádech milionů, na kterou svaz nemá prostředky. Podařilo se vyčistit část přítoku a prořezat staré stromy na ostrově uprostřed rybníka. S přítokem je to složitější. V potoku musí nějaká voda zůstat, nelze ji všechnu odvést do rybníka,“ dodal Sklář.

Odbahnění se však podle něj zanedlouho dočkají dva revíry pod správou blanenských rybářů. Rájecký rybník v Podomí a také rybník v katastru obce Kuničky. Ten rybáři nedávno vypustili. Teď na jeho úpravy nastoupí dělníci. Práce mají trvat až do května. „Dělníci opraví stavidlo, hráz a z rybníka se také odbagruje bahno. Úpravy vyjdou přibližně na dva miliony korun. Část nákladů bychom chtěli pokrýt z dotací,“ uvedla starostka obce Martina Filoušová. Oba rybníky patří obcím.

Kolem tří milionů korun stálo před několika lety odbahnění a oprava hráze Návesního rybníku v Ostrově u Macochy. Z komerčního revíru je nyní přírodní koupaliště a také třetím rokem svazový rybářský revír. „Rybník, který patří obci, byl už značně zanesený. Byla potřeba také oprava hráze a protipovodňová opatření na potoce Lopač, který ho napájí. Po odbahnění se tam nemohly určitý čas nasazovat ani chytat ryby. Teď už rybník v létě funguje jako přírodní koupaliště. Ve zbývajících měsících zde lidé mohou rybařit,“ upřesnil starosta Ostrova u Macochy Ondřej Hudec.