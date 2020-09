Testy v pondělí odhalily 170 nových případů koronaviru, celkově jich je na jihu Moravy přes tisíc. V úterý o tom informovali krajští hygienici. Nejvíce nakažených je dlouhodobě v Brně, na Hodonínsku a na Brněnsku. „Karanténa se nyní vztahuje na více než 900 lidí z kraje,“ upřesnila za hygieniky ředitelka protiepidemického odboru Renata Ciupek.

Právě nejpostiženější jihomoravské regiony jsou od pondělí na celostátním koronavirovém semaforu vyznačené oranžově. Krajští hygienici v nich chystají zpřísnění opatření. „V Brně, na Brněnsku a na Hodonínsku od úterní půlnoci budou na hromadných akcích a shromážděních konaných venku, s účastí přesahující ve stejný čas sto osob nošení ochranných prostředků dýchacích cest. Od stejného termínu zakazujeme přítomnost studentů na vysokých školách," informoval v úterý odpoledne ředitel jihomoravské hygieny David Křivánek.

Obě nová nařízení platí do odvolání a mají několik výjimek. Roušky na venkovních akcích, kde bude najednou více než 100 lidí, budou muset nosit všichni, s výjimkou dětí mladších dvou let, psychicky nemocných lidí, a vystupujících účinkujících. Na vysoké školy budou moct přicházet studenti do knihoven, na individuální konzultace, zkoušky, kde bude méně než deset lidí. Stejně tak bude prezenční výuka v laboratořích a v praktických předmětech, ovšem s maximálně patnácti studenty.

Zavření vysokých škol v Brně v úterý na twitteru potvrdila i rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová. „Tak už i v Brně. Dle nařízení hygieny mají od půlnoci všechny vysoké školy v kraji zakázanou prezenční výuku," napsala Nerudová.

Rektory brněnských vysokých škol novinka nezaskočila, přesto k ní mají výhrady. „Informace o zavření mne po zákazu pro Prahu, Pardubice, Plzeň, Zlín nepřekvapila. Jen bych očekával, že se rektora Masarykovy univerzity někdo zeptá na podmínky a výjimky, například pro prváky. A že se šmahem zavírají školy a nechává zábava, bary či sporty, je do nebe volající rozpor," komentoval nové nařízení hygieniků na twitteru rektor brněnské Masarykovy univerzity Martin Bareš.

Všechna nová opatření platí pouze pro Brno, Brněnsko a Hodonínsko, ostatních jihomoravských okresů se zatím netýkají.

Hygienici kromě nich doporučili nemocnicím a zařízením sociálních služeb v celém kraji, tedy například domovům důchodců, aby okamžitě zakázaly návštěvy a to minimálně do konce října. Takový zákaz již od začátku týdne platí třeba v Jihomoravským krajem zřizovaných zařízeních a nemocnicích.

Největší podíl nakažených je mezi lidmi ve věku od 25 do 34 let a od 45 do 54 let. Změnu ve věkovém složení nakažených hospitalizovaných pacientů už zaznamenali i v bohunické fakultní nemocnici. „V první vlně onemocnění u nás byli leželi prakticky výhradně staří pacienti, většinou nad 75 let. Nyní je věkové spektrum nemocných mnohem pestřejší, nejmladší je ročník 1995 a nejstarší 1922,“ komentoval přednosta kliniky infekčních chorob Petr Husa.

Lůžek je zatím dost

Odborníci ve Fakultní nemocnici Brno zaznamenávají už i pozvolný nárůst hospitalizovaných lidí s onemocněním Covid-19, lůžkové kapacity ale zatím stačí. „Na Klinice infekčních chorob u nás momentálně leží 26 pacientů. Staráme se rovněž o tři pacienty s koronavirem v těžkém stavu na oddělení resuscitační a intenzivní medicíny a tři pacienty s Covidem-19 na Psychiatrické klinice,“ informoval včera mluvčí zařízení Pavel Žára.

Aktuálně mají v nemocnici pro pacienty s koronavirem celkem 53 lůžek na Klinice infekčních chorob. „V případě pokračujícího zvýšeného počtu hospitalizovaných máme připravené algoritmy pro další navýšení počtů lůžek,“ zmínil Žára.

Nemocnice má navíc jako jediná na jižní Moravě vyčleněná místa i pro na koronavirus pozitivní pacienty vyžadující psychiatrickou péči. „Jsme zároveň připravení i na Covid-19 pozitivní rodičky i na nakažené dětské pacienty v Dětské nemocnici,“ ujistil Žára.

V brněnské svatoanenské nemocnici se starají převážně o pacienty s koronavirem s těžkým průběhem nemoci. „Máme pro ně vyčleněných šest lůžek, nyní se staráme o čtyři pacienty s Covidem-19. V případě, že bude těžkých případů přibývat, jsme připravení omezit plánované operace a navýšit tak počet lůžek. Stejnou strategii jsme zvolili už na jaře,“ poznamenala mluvčí zařízení Dana Lipovská.

V nemocnici navíc nově připravili jednadvacet lůžek pro lidi s koronavirem, kteří ale do nemocnice přicházejí kvůli jiným potížím. „V poslední době zaznamenáváme pacienty nakažené Covidem-19, kteří ale přichází do nemocnice kvůli jiným potížím, například na operaci. Průběh nemoci u nich není tak těžký, nepotřebují intenzivní péči. Momentálně máme na pro ně připraveném oddělení s jednadvaceti lůžky takové pacienty tři. Pokud se situace zhorší, jsme na to připravení. V nemocnici jsou nevyužívané prostory, které bychom použili,“ doplnila Lipovská.