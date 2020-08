Podle zástupců kraje však tento navrhovaný kandidát vzbudil vlnu negativních ohlasů mezi odbornou a laickou veřejností. Konkrétní důvody už blíže nerozvedli a zaslali jen obecné vyjádření. „Důvodem tohoto rozhodnutí je, že s ohledem na vyhrocenou situaci na škole se nejevil žádný z uchazečů vhodný a schopný tuto situaci zklidnit. Aktuálně je vedením školy pověřena zástupkyně ředitelky, což nevnímám jako problém,“ řekla jihomoravská radní pro školství Jana Pejchalová.

Nový konkurz bude zřejmě na konci srpna. Deník oslovil několik současných i bývalých učitelů tamní školy a také místní, kteří k ní mají blízko. Nikdo z nich však nechtěl osobu Romana Konůpky blíže komentovat. Podle některých lidí se však jedná o problémového člověka. „Já bych pod ním pracovat nechtěl. Mám s ním své zkušenosti. Rozhodně bych ale do toho netahal politiku, ta s tím nemá nic společného. Problémy byly morálního rázu,“ uvedl jeden z dotázaných, který si přál zůstat v anonymitě.

Konůpka je na Vsetínsku oblastním koordinátorem v hnutí Trikolóra. V minulosti byl členem ODS. Před dvěma lety ho zlínská krajská rada nejmenovala ředitelem vsetínské umělecké školy, přestože dvakrát vyhrál konkurz. „Co mám k tomu říct? Nejdřív mi z kraje přijde dopis, že jsem vyhrál konkurz a třetího srpna mě jmenují ředitelem školy. Pak mi volali, že se to odkládá a jinak nic. Už před tím se ale ke mně dostaly informace, že řadě lidí ležím v žaludku. Proč, to nevím. Můžu jen spekulovat. Pětadvacet let jsem tady nebyl. Škoda, že jsem se nemohl sejít s učiteli a představit jim svůj pracovní koncept,“ řekl Deníku Konůpka.

Dodal, že do opakovaného výběrového řízení se už nepřihlásí. „Upřímně, i kdyby mě jmenovali, tak bych to složil. Nepracoval bych někde, kde mě nechtějí. Dostal jsem nabídku na zástupce ředitele umělecké školy na Zlínsku a přijal ji,“ dodal.

Odchody učitelů i petice

Do konkurzu se naopak opět přihlásí Kateřina Prudíková, která na škole v minulosti pracovala patnáct let v tanečním oboru. Byla jednou z pěti, která u výběrové komise nedávno prošla dál. „Chci to zkusit. Je to pro mě výzva. Na škole jsem strávila do nástupu předchozí ředitelky krásná léta a chtěla bych se tam vrátit,“ řekla Prudíková.

Posledních osm let vedla Základní uměleckou školu Boskovice Stanislava Matušková. Kraj ji letos v březnu odvolal. Její éru provázely odchody učitelů, petice a žádost o odvolání. Ze strany pedagogů a bývalých zaměstnanců školy také padala slova o šikaně. To vše Matušková odmítla. „Situaci ve škole sleduji. Četla jsem články o bossingu a odchodech učitelů. Kraj podle mého zaspal a měl situaci řešit daleko dřív. Vadí mi to. I situace, že je škola stále bez ředitele. Už to mělo být dávno vyřešené. Na podzim tam chci zapsat dcerku. Rády bych, aby ve škole byl už klid,“ poznamenala jedna z boskovických maminek. Nepřála si zveřejnit jméno. Redakce ji zná.