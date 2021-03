/VIDEO, FOTO/ Odklon nákladní dopravy mimo zástavbu, zklidnění provozu a menší zátěž centra. To si slibují v Rájci-Jestřebí od stavby průtahu, který z velké části povede mezi poli a řekou Svitavou. Práce na stavbě za více než 220 milionů jsou již v plné proudu. Silnice má být hotová příští rok na podzim.

Odklon nákladní dopravy mimo zástavbu, zklidnění provozu a menší zátěž centra. To si slibují v Rájci-Jestřebí od stavby průtahu, který z velké části povede mezi poli a řekou Svitavou. | Video: FLOP

Jedná se o další etapu přímého spojení z Blanska do Boskovic. Dosud je hotový jen úsek z okresního města právě na okraj Rájce-Jestřebí. „Z dopravního hlediska je podle mě průtah dobré řešení. Auta městem projedou daleko rychleji a z velké části mimo zástavbu. Například na silnici kolem gymnázia je nyní velký provoz, stejně jako na další hlavní silnici kolem sokolovny. To by měl vyřešit právě nový průtah,“ řekl Deníku jeden z místních Zdeněk Sedlák.