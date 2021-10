Nový průtah? Ráječtí se bojí velké vody a hluku u řeky

/FOTOGALERIE/ Pohodlnější cestování do okolních měst. Odklon dopravy, převážně nákladní, z centra obce v ulicích Komenského a Fügnerova. Klidnější bydlení. To má přinést nový průtah přes Rájec-Jestřebí na Blanensku. Jedná se o další etapu přímého spojení mezi Blanskem a Boskovicemi. Řada místních stavbu v režii krajských silničářů za více než 220 milionů, kterou z velké části pokryje dotace, ostře kritizuje. Podle nich jsou to vyhozené peníze. „Celá stavba je jedno nepovedené dílo. Nyní prochází Rájcem směrem Blansko-Boskovice dvě souběžně vedené komunikace. Brzy přibude třetí. Vzdálené jsou od sebe do dvou stovek metrů. Na nové silnici budou tři kruhové objezdy a další dva stávající. To má být zrychlení dopravy? Je to jenom odklon nákladní přepravy z ulice Komenského,“ řekl Deníku jeden z místních obyvatel Milan Vrba.

Nový průtah? Ráječtí se bojí velké vody a hluku u řeky. | Foto: Deník/Jan Charvát

Má za to, že stavba průtahu naopak životní prostředí ve městě zhorší a natrvalo ho zdevastuje. Podobně to vidí i profesionální řidič Filip Janíček. Podle něj k určitému odklonu dopravy z centra Rájce dojde, ale za městem se provoz stejně slije na původní silnici směrem k Doubravici nad Svitavou. „Nemyslím si, že se dožiju výstavby dalších úseků přímého napojení na Boskovice. Nedostaví se to. Za mě tak průtah skrz Rájec postrádá smysl. Každý se snaží o obchvat a u nás se hlavní tah vede středem. Peníze se raději měly investovat do pořádné cyklostezky směrem na Blansko a dál na Brno,“ dodal muž. Stavba nové silnice je v plném proudu a hotová má být příští rok na podzim. Podle zástupců kraje trasa průtahu respektuje územní plán. Tvrdí, že podle vypracovaného modelu klesne intenzita dopravy v ulici Komenského na polovinu a v ulici Fügnerova až na deset procent. „Samozřejmě bychom všichni uvítali, kdyby se v našem městě budoval místo průtahu obchvat. Ale i průtah má svůj význam. Vyvede se těžká doprava z velké části zastavěného území, tím pádem se zvýší i bezpečnost. Zklidní se bydlení,“ uvedla starostka Rájce-Jestřebí Romana Romana Synakieviczová. Ve Svitávce postavili víceúčelové hřiště, za téměř tři miliony korun. Podívejte Přečíst článek › Místní mají také obavy z velké vody. Nový průtah totiž dělníci staví v místech, kde se při povodni do okolních polí až po železniční násep rozlévala voda z řeky Svitavy. Silnice je nyní výš než břeh s okolní zástavbou domů. „Těleso nové silnice neslouží jako protipovodňová hráz. Jeho konstrukce zajistí, spolu s ostatními opatřeními v trase, pozvolné vyrovnávání hladiny po obou stranách komunikace v zátopové oblasti řeky Svitavy,“ informovala krajský mluvčí Alena Knotková. Dodala, že ve střední části nového průtahu, kde je současná odvodňovací linie přerušena tělesem silnice, jsou navrženy dva velkoprůměrové bezúdržbové propustě. Na dalších místech je průtok zajištěn mostními objekty. „Bez toho by nebyl možný souhlas ani Povodí Moravy ani vodohospodářského orgánu,“ dodala mluvčí. Zkouška trpělivosti: dopravu v centru Boskovic komplikuje uzavírka Přečíst článek › Průtah vede poblíž řeky Svitavy, kam nejen místní rádi chodili na procházky. Kvůli hluku z rušné silnice mají obavy, že o klidné místo přijdou „Nově vzniklý prostor mezi průtahem a řekou Svitavou chceme využít. Od silnice ho oddělit zelení a tento prostor propojit lávkami se současnou cestou kolem řeky Svitavy. Vybudovali bychom zde zázemí pro volnočasové mezigenerační aktivit. Skateboard, workout, inline nebo senior fitness,“ dodala starostka Rájce. Jestřebí. Z plánovaných úseků přímého spojení z Blanska do Boskovic jsou zatím hotové jen tři. Z Blanska po křižovatku na Horní Lhotu, dále od křižovatky na Horní Lhotu po Ráječko a z Ráječka na Spešov. Ty byly postupně postavené v letech 2004 až 2009. Další úseky od Rájce-Jestřebí jsou v nedohlednu. „Momentálně se studijně upřesňuje úsek Rájec - Doubravice. Po jeho stabilizaci a schválení investičního záměru může začít projekční příprava přeložky v Doubravici. Obchvat Lhoty Rapotiny je závislý na výstavbě Boskovické spojky z důvodu povodňových rozlivů. Žádné termíny nejsou stanoveny,“ konstatovala krajská mluvčí Alena Knotková.



