Krajští zastupitelé ve čtvrtek schválili dotaci Blansku 350 tisíc korun na projektovou dokumentaci právě na vybudování podchodu a uzavření železničního přejezdu. Potvrdil to krajský radní pro dopravu Jiří Crha.

Podle Crhy, který je také blanenským starostou nyní pokračuje výběrové řízení na stavbu nadjezdu. „Náklady budou zhruba 220 milionů korun bez daně, letos pokryje část sumy pětaosmdesát milionů korun ze Státního fondu dopravní infrastruktury a třicet milionů ze strany kraje," přiblížil Crha.

Stavba má začít letos v červenci nebo v srpnu a skončit do konce října příštího roku.

Práce na podchodu, jehož investorem bude Správa železnic, měly původně začít v září příštího roku a skončit na konci příštího roku, ale nyní je diskuze o dřívějším termínu. „Údajně by se to nestihlo, a tak je možnost, že by se začalo už v únoru příštího roku, ale vzniká tak kolize. Původně se předpokládalo, že se s podchodem začne, až bude hotový nadjezd kvůli složkám integrovaného záchranného systému. Tyto technické věci nyní řešíme," řekl Crha Deníku Rovnost.