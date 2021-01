Nový most nad železnicí do Starého Blanska? Nejdřív opraví Brněnskou ulici

/FOTO/ Opravy vodovodu, kanalizace a plynovodu. Nový povrch silnice a chodníky. Brněnskou ulici v Blansku obsadili dělníci a těžká technika. Opravují úsek od křižovatky s Hořickou ulicí po hlavní vjezd do areálu firmy Synthon. Projekt za zhruba 26 milionů korun je současné přípravou na klíčovou investici. Tou je nový silniční most nad železnicí do lokality Staré Blansko, který bude do zmíněné ulice ústit.

Opravy vodovodu, kanalizace a plynovodu. Nový povrch silnice a chodníky. Brněnskou ulici v Blansku obsadili dělníci a těžká technika. Opravují úsek od křižovatky s Hořickou ulicí po hlavní vjezd do areálu firmy Synthon. | Foto: Deník / Jan Charvát

Má ulevit dopravě, která do této části okresního města kolabuje. U tamního železničního přejezdu totiž brzdí provoz spuštěné závory na frekventované železniční trati. „Pro Staré Blansko je to důležitá rekonstrukce. Opravy komunikací i chodníků už si tamní obyvatelé opravdu zasloužili. Současně je část prací přípravou na klíčový projekt přemostění přes železniční trať,“ uvedl blanenský starosta Jiří Crha. Nová stanice na sádkách: odborníci v Blansku měří škodliviny v ovzduší Přečíst článek › Práce mají trvat do podzimu. Kromě města se na nich podílí kraji i svazek vodovodů a kanalizací. Dopravu řídí semafory. Od 8. února tímto úsekem neprojedou nákladní auta. V Brněnské ulici dělníci mají příští rok vybudovat také kruhový objezd. Letos se začne stavět rondel na průtahu městem, v ulici Svitavská. Odtud se bude na nový silniční most v budoucnu najíždět. „Na stavbu je již vydané stavební povolení a město má vykoupené nebo smluvně zajištěné potřebné pozemky,“ uvedla mluvčí blanenské radnice Pavla Komárková. Konec vánočních stromů v Blanensku: větve pohřebním službám, kmen na topení Přečíst článek › Most propojí hlavní tah okresním městem v ulici Svitavská s lokalitou Staré Blansko. Projekt financuje Státní fond dopravní infrastruktury, který pokryje většinu nákladů. Jejich odhad je 250 milionů bez daně. O část z nich se podělí kraj a město. Zástupci města počítají, že letos se založí piloty pro nosné pilíře mostu. „Most na Staré Blansko? Včera už bylo pozdě. Jezdím denně do práce autem a u závor stojím věčnost. Navíc se situace stále zhoršuje. Most to má vyřešit. Ale já jsem skeptická. Uvěřím tomu, až bude stát,“ řekla jedna z místních Hana Korčáková.

