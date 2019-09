Státní organizace si však dal podmínku, že dojde ke zrušení stávajícího železničního přejezdu ve stanici Blansko–město. Právě přes něj jezdí místní auty do lokality Staré Blansko. Kvůli nárůstu provozu na trati jsou však v současnosti na přejezdu spuštěné závory během hodiny až pětatřicet minut.



A situace se má v dalších letech postupně zhoršovat. „V nepříznivém případě bude přejezd uzavřen až padesát minut. Průměrnou dobu uzavření přejezdu předpokládáme pětačtyřicet minut,“ uvedl mluvčí železničářů Marek Illiaš.



Nový most má stát nedaleko zmíněného přejezdu a provozu v této části města uleví. Pokud by došlo k uzavření přejezdu, usilují zástupci Blanska o vybudování bezbariérového podchodu pro pěší i cyklisty. Částečně by ho zaplatilo město. To v současnosti pokračuje s výkupem pozemků na stavbu mostu. „Stavba přemostění by se dala zkoordinovat s výlukou na daném železničním koridoru v roce 2022,“ doplnil starosta Jiří Crha.