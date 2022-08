První den plánovali stavaři posunout konstrukci o čtyřiadvacet metrů. Měli na to zhruba čtyři hodiny. „Pro výsuv mostu využíváme noční výluku na trati. Musíme končit krátce po čtvrté hodině ráno. Máme na to pět dní, takže v pátek by měl být most už kompletně vysunutý. Poté musíme vybudovat dvě betonová předpolí,“ okomentoval na místě start klíčové fáze nového přemostění za firmu Metrostav stavbyvedoucí Robert Škarecký.