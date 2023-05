Lávka pro pěší je otevřená, osvětlení a parkoviště fungují. V Blansku v pátek slavnostně otevřeli nový silniční most přes řeku Svitavu a železnici do části Staré Blansko. Průjezdný je už několik měsíců, nyní dělníci dokončili zbytek prací. Stavba za bezmála 350 milionů korun bude definitivně předaná koncem května.

V pátek slavnostně otevřeli nový most v Blansku. | Foto: Deník/Jan Charvát

Místní lidé stavbu jen vítají. „Je to důležitý projekt, který se podle mého povedl a dopravě v Blansku zásadně uleví. O stavbě se roky jen mluvilo a teď je hotový. Spojí centrum se Starým Blanskem. Je to nesrovnatelné s dřívějším stavem. Nový most nahradil nedaleký železniční přejezd, kde řidiči kvůli silnému provozu na trati čekali dlouhé minuty u spuštěných závor. Včetně mě, protože jsem tam jezdil do garáže. Teď se do této části města dostanou lidé rychle bez problémů. I záchranka nebo hasiči,“ řekl Deníku Rovnost v pátek dopoledne Ivo Valenta z nedalekého Klepačova. Po mostě se právě procházel se psem.

Stavba nové dominanty dvacetitisícového Blanska trvala jednadvacet měsíců. Hlavní ocelový oblouk mostu je dlouhý bezmála osmasedmdesát metrů. Celková délka nosné konstrukce je téměř sto šedesát metrů, výška mostu nad terénem je devět a výška oblouku dvanáct metrů. Řidiči na něm musejí překonat stoupání i klesání v úrovni přes osm procent, což na mostech není příliš obvyklé. Motoristé se přes něj dostanou do lokality, kde žije kolem tří tisíc lidí. „Stavba dominuje celému okolí a je zároveň zajímavá i z pohledu stavebně technického. Přeji místním, aby most dlouho sloužil a spojoval tady nejen oba břehy řeky Svitavy ale také lidi,“ řekl na pátečním slavnostním otevření ministr dopravy Martin Kupka.

Dodal, že letošní rok je, co se týká dopravních staveb na území republiky, rekordní. „Aktuálně se staví přes dvě stě šedesát kilometrů nových dálnic a silnic první třídy,“ poznamenal.

Podle blanenského starosty Jiřího Crhy se jedná o nejvýznamnější stavbu v novodobé historii Blanska. Zmínil, že město začalo vykupovat pozemky pro přemostění a složitou stavbu projektovat aniž by mělo záruku, že na ni budou peníze. Dvě stě třicet milionů korun zajistil Státní fond dopravní infrastruktury, Jihomoravský kraj pak doplatil zbytek.

Město Blansko zaplatilo několik desítek milionů za projektovou dokumentaci a výkup pozemků. „Druhým důležitým bodem bylo načasování samotné stavby do termínu, kdy se rekonstruoval železniční koridor mezi Blanskem a Brnem a rok nejezdily vlaky. Dávalo to logiku a vyjednávání bylo jednodušší. Na Starém Blansku žije asi tři tisíce lidí a je tu také průmyslová zóna. Dosud bylo centrum s tou částí města spojené jen přes železniční přejezd, kde byly závory v hodině spouštěné až pětačtyřicet minut. To způsobovalo problém nejen v dopravě ale i složkám záchranného integrovaného systému,“ uvedl Crha.

Podle generálního ředitele společnosti Metrostav DIZ Karla Volfa se při stavbě monumentálního mostu stavaři potýkali s řadou problémů a nabrali časový skluz. „Jednalo se o pandemii koronaviru, ruskou agresi na Ukrajině a následné zdražení stavebních materiálů. Problémy byly i s nestabilním podložím v místě stavby,“ poznamenal Volf.