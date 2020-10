Většinu areálu měla dosud od bývalých strojíren pronajatou společnost ČKD Blansko Holding. „Zatím jsme s holdingem o dalším působení nejednali. Až areál převezmeme. Za mě nevidím problém, pokud se dohodneme a bude mít zájem, aby v areálu dál fungoval,“ řekl Deníku jednatel Factories – T.N. Tomáš Novotný.

Ten zároveň působí v řadě dalších firem. Jedna z nich se například zabývá demolicemi a půjčováním těžké techniky. Factories – T.N. byla do obchodního rejstříku zapsána teprve krátce před dražbou s vkladem sto tisíc korun. „Kde jsme vzali dvaaosmdesát milionů na nákup strojíren? Jsou to prostředky z dalších našich společností. Jen za firmu s demolicemi a půjčovnou autojeřábů jsme měli naposledy ke zdanění částku kolem sto pětadvaceti milionů korun,“ uvedl Novotný.

Dodal, že firma chce část opuštěných a zchátralých budov strojíren opravit a pronajmout dalším zájemcům. To si však vyžádá zřejmě investice v řádech desítek milionů.

Mluvčí ČKD Blansko Holding uvedl, že společnost je dlouhodobě smluvně zajištěným uživatelem areálu. „Detaily smluv stejně jako jednání s novým vlastníkem jsou předmětem obchodního tajemství a nebudeme se k nim vyjadřovat,“ sdělil Tomáš Keprta.

Blanenské strojírny proslavila tradice výroby vodních turbín a zařízení vodních elektráren. V minulosti zaměstnávaly tisíce lidí. Před sedmy lety se ocitly v konkurzu a nyní mají stamilionové dluhy.

Jednadvacet hektarů

Vydražený areál má plochu pozemků asi jednadvacet hektarů. Ty jsou převážně na území Blanska a v jeho místních částech. Malá část pak v sousedních Olomučanech. ČKD Blansko Holding podle obchodního rejstříku zaměstnává až pět set lidí. Stejně jako bývalé strojírny má společného akcionáře, ruský průmyslový podnik Tjažmaš.

V minulosti zástupci holdingu uvedli, že ČKD Blansko strojírny nemají žádné zaměstnance. Ti spadají pod holding. Pracovníky i obchodní partnery tehdy vedení firmy ujišťovalo, že konkurz se výrobní činnosti a fungování holdingu nedotkne. „Zástupci nového majitele tady už byli. Prováděla se inventura majetku. Co vím, tak zakázky máme až do roku 2022 a zatím fungujeme normálně dál,“ řekl Deníku jeden ze zaměstnanců holdingu, který si nepřál zveřejnit své jméno. Redakce ho zná.

Cyklostezka na Skalní mlýn

Na jednání s novým majitelem areálu strojíren čeká i blanenská radnice. Blansko totiž chtělo vybudovat kolem podniku cyklostezku ve směru na Skalní mlýn. Ta měla částečně vézt i přes pozemky strojíren. Výstavbu však zablokoval konkurz a dražba. „Nový majitel nás zajímá hned z několika důvodů. Za prvé doufáme, že tradiční výroba bude v areálu zachována a že s touto lokalitou nebude mít majitel jiné plány. Chtěli bychom také pohnout s přípravou cyklostezky, která byla kvůli konkurzu a dražbě strojíren zablokovaná. Bude to ale asi jednání na dlouho. Pro dopravu je to však v této lokalitě klíčová věc. Do Moravského krasu na Skalní mlýn tudy po rušné silnici míří velký počet turistů,“ uvedl nedávno blanenský starosta Jiří Crha.

Má se jednat o dvoukilometrovou stezku pro pěší a cyklisty. Část plánované trasy však vede přes pozemky bývalých strojíren. „Insolvenční správce tvrdil, že majetek strojíren nemůže být zatížen žádnými dalšími břemeny, které by mohly snížit jeho cenu. Odmítl vydat souhlas pro územní a stavební řízení, aby část cyklostezky mohla vést přes zmíněné pozemky,“ vysvětlil starosta.

Motoristy, kteří touto částí Blanska projíždějí také zajímá, kdy budou opraveny přejezdy přes bývalou vlečku strojíren. Nový povrch má jen jeden z nich. A to jen díky nedávné opravě plynového potrubí. „Přejezd pod Lažánkami je už dlouhá léta v katastrofálním stavu. Já mám sice vyšší auto, takže mi to až tak nevadí, ale ostatní řidiči tam musí jet krokem. Zrovna dnes jsem tudy jel. Pochybuji, že se s novým majitelem strojíren něco změní. Oprava přejezdu podle mě nebude rozhodně na pořadu dne,“ řekl Deníku Milan Kučera z nedalekých Vilémovic.