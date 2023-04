Od poloviny června povede Nemocnici Boskovice nový jednatel. Tamní radní vybrali do čela městského zdravotnického zařízení manažera Miloslava Kavku. Po rezignaci předchozího jednatele Dana Štěpánského nemocnici dočasně od března vede boskovická starostka Jana Syrovátková (Změna 22).

Boskovickou nemocnici povede od 15. června nový jednatel. | Foto: se souhlasem Miloslava Kavky

Přihlásili se tři uchazeči.„Všechny jsme pozvali k osobnímu pohovoru, kde představili své vize a plány s městskou nemocnicí. Dále odpovídali na řadu otázek z oblasti provozování zdravotnických zařízení, ekonomie a platné legislativy,“ informoval mluvčí boskovické radnice Jaroslav Parma.

Letos šedesátiletý Miloslav Kavka v současnosti pracuje jako projektový manažer ve společnosti Steiner, která se zabývá tvorbou zdravotnického programového vybavení. Vystudoval strojní fakultu na ČVUT v Praze a London International Graduate School. V minulosti pracoval také na pozici ekonomicko-technického náměstka v Úrazové nemocnici v Brně nebo jako vedoucí obchodního odboru v Nemocnici Na Homolce.

Skončil jednatel nemocnice v Boskovicích. Chtěl ji předat Jihomoravskému kraji

Předchozí jednatel Štěpánský podle svých slov s boskovickou radnicí marně hledal společnou řeč ohledně převodu nemocnice pod Jihomoravský kraj. „Z mého pohledu je to kontroverzí téma. Vnímám, že ze strany města a vlastně i kraje nebyla historicky vzato dostatečná energie, aby se převod uskutečnil. Mít v zádech silného partnera, který je schopen zajistit lepší podmínky pro nemocnici v jeho síti, by mělo v regionu daleko silnější zvuk,“ řekl tehdy Deníku.

Uvedl, že v uplynulých letech se snažil nemocnici dostat do stavu, aby byl převod pod kraj technicky možný. „Věřím, že se to do značné míry povedlo. S městem však máme rozdílný názor na další směrování a budoucnost, proto odcházím,“ doplnil.

Rezignace podle něj přišla v době, kdy se díky dotacím podařilo obnovit velkou část technologií a platově se přiblížit krajským tabulkám. I přesto se Boskovičtí dlouhodobě potýkají hlavně s odchody lékařů na kliniky v Brně. Pozici jednatele městské nemocnice už jednou složil. Před necelými dvěma lety. Tvrdil, že organizace potřebuje novou krev a dynamického manažera. Po jednání ze zástupci města ale nakonec výpověď stáhl.

Do nemocnice nastoupil před sedmi lety jako ekonomický náměstek a po odchodu svého předchůdce Miloše Janečka zaujal jeho místo. Starostka Jana Syrovátková nedávno sdělila, že město mělo tři možnosti, jak s nemocnicí dál. „Variantu, aby ji provozoval soukromý subjekt, jsme zavrhli. Převod pod kraj není z našeho pohledu v horizontu několika let uskutečnitelný. Plánovaný holding krajských nemocnic nevznikl. Vyjednávání podmínek a případný převod není krátkodobá záležitost. Za nás je tak nyní převod pod kraj ve výhledu několika let prostě nemožný. Snažíme se pod záštitou města proto zabezpečit chod nemocnice a zachování zdravotnické péče minimálně v takovém rozsahu jako dosud,“ poznamenala.